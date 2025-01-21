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娛樂 最新消息

藍委狂砍預算波及影視圈！ 金馬影帝發聲：守護自由平等的台灣

金馬影帝莫子儀認為許多藝文工作者，都不是為了享受榮華富貴而生存著。（資料照，記者陳逸寬攝）金馬影帝莫子儀認為許多藝文工作者，都不是為了享受榮華富貴而生存著。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕立法院藍白立委聯手狂砍總預算波及影視圈權益，藍委陳玉珍指影劇工作者該「丟掉那隻要飯的碗」，引發影視圈反彈。金馬影帝莫子儀對此事也有感觸，他認為文化、藝術與娛樂彼此相連，但都不能以全然的單一角度去否定另一方的存在，「我們當然可以詳細審查討論，但不應用過於沙文的粗暴理由與方式，全然嘲諷、否定他者的存在。」希望能守護多元豐富，自由平等而美麗的台灣。

他提到這個世界不是只靠營利及多數而建構起來，爭取民主，爭取自由，爭取人權，為多元、弱勢族群照顧關懷，「可以全然用利益來盤算嗎？文化是人存在最特別的價值，我們該如何為他付出及評價？」

他指出許多藝文工作者，都不是為了享受榮華富貴而生存著。「如同我自己，不是為了享受名利而成為演員；而是因為在表演、創作中，讓我感受到人的價值、自由，甚至是痛苦與尊嚴。」這是他成為演員最重要的意義與自我期許，呈現、傳遞這些人類最珍貴的資產。

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