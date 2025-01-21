《甄嬛傳》女星2年沒工作「靠母救濟」 拍古裝驚見頭頂禿一塊

〔記者傅茗渝／台北報導〕古裝劇《雲襄傳》正在中視熱播，陳曉與毛曉彤江湖相逢，女主角毛曉彤外型甜美，這次在劇中飾演女俠一角，完全顛覆過往，「是我不常塑造的一種角色形象，所以很吸引我，不是刻意要把標籤摘掉，是希望被觀眾看到我更多的面」。

古裝劇《雲襄傳》陳曉與毛曉彤江湖相逢。（中視提供）

拍攝該劇時不時要刀起刀落，為此她還特別接受訓練，「因為很多年沒拍古裝跟打戲，體能上需要做一些恢復，這次武器是雙刀，有練習近身的套招，打得很過癮」。毛曉彤透露在劇組大家會比武力值，笑稱自己雖然不是第一名，但至少也要爭個前三名，不然會不服氣。

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在《雲襄傳》毛曉彤和陳曉再度合作，她覺得陳曉還是很有少年感，而且讚美他的古裝顏質很有專屬的個人魅力，很適合多拍古裝劇。毛曉彤自出道以來也接拍不少古裝，她上專訪節目時提及，與張若昀合演《霍去病》一劇時，連六天頭上戴著很重的頭飾，而且還要騎馬顛簸，當時她實際是短髮，所以頭飾不容易固定，特別請梳化師墊髮包，沒想到拍完幾天後，頭頂就禿了一塊，讓她嚇傻。

近年毛曉彤影視作品不少，已躍居女一號，但她其實有過畢業之後沒戲拍的低潮期，當時必須自己跑組排隊試戲，整整兩年時間靠媽媽提供生活費，「經歷了迷茫沮喪，可能自己骨子裡有那份韌勁，覺得自己要撐過去了」。也因為堅持讓她等到《甄嬛傳》中瑛貴人的演出機會，而她是進劇組才知道有孫儷、蔡少芬等大腕級演員，第一場戲就是被陳建斌賜白綾，讓她相當緊張，那時她的台詞是接在蔡少芬後面，沒想到蔡少芬一開口是講粵語，毛曉彤聽了完全傻住，後來仔細聽才找到尾音，知道從哪接話，順利拍完。

古裝劇《雲襄傳》毛曉彤飾演女俠。（中視提供）

回想往事，毛曉彤也恭喜當時的自己沒有中途放棄。她還提及自己是不太喜歡一直重複的人，也不希望自己一直在舒適圈，被問到還想挑戰什麼戲路，她則說對懸疑劇有興趣，而且希望演個狠人，讓大家覺得看似小白兔，但其實是幕後黑手。由毛曉彤與陳曉攜手演出的古裝劇《雲襄傳》週一至週五晚間8點在中視播出。

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