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小S傳肝臟拉警報！ 破戒「開喝燒酒」被抓包：少囉嗦

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣過往喜愛小酌的形象深植人心，她去年底透露，已經戒酒，還傳出是因為肝臟出狀況，儘管她事後否認此事，澄清身體況狀正常，但仍引起粉絲擔心。她昨（20日）被發現又開喝了，不少粉絲留言提醒，「少喝點酒啦！講不聽餒」、「不是戒酒了嗎？」對此，小S也逐一回應。

「小S」徐熙娣。（翻攝自IG）「小S」徐熙娣。（翻攝自IG）

小S近日趁著電視節目年前休息，在IG曬出大吃大喝的照片，「放假了，好爽！立刻開始吃我想吃的，喝我想喝的！重點是，心情非常的愉快，心情好，什麼都好，開工的事，先拋諸腦後，少來煩我！」

值得注意的是，照片中桌上擺著的韓國真露，因為先前的傳聞讓粉絲相當擔心小S的身體健康，紛紛湧入留言關心，「少喝點酒啦 講不聽餒」、「不是戒酒了嗎？」、「不是跟酒精吵架了嗎」、「不喝酒後節目上更漂亮了喔...少喝點」。面對粉絲質問，小S直率回應，「少囉嗦啦，我自有分寸」，表示她和酒精「和好了」，還強調，沒說戒酒要戒一輩子。

據週刊報導，小S去年健檢後，發現脂肪肝的問題加劇，也有說冒出東西，加上長年受失眠所困，最後在聽從醫師建議下，才毅然決然戒酒，僅偶爾分享「小酌」影片。不過日前在節目《小姐不熙娣》中，小S多次聊到喝酒，早期《康熙來了》中，小S更透露「微醺主持」比較能進入狀況，也愛跟來賓品酒、分享自己或朋友的酒後趣事，豈料近日卻爆出身體微恙的傳言。

小S事後回應週刊爆料表示，「我肝很正常啦，少喝酒是因為現在每天早上都要起床做早餐給女兒吃，內容還要有變化，也想讓體態變得更好，謝謝關心喔。」否認身體出狀況的傳言。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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