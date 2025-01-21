兒子才剛出生！小賈斯汀疑在家呼麻 網揭「關鍵照片」轟：失格

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與太太海莉（Hailey Bieber）結婚6年多，去年8月迎來「Baby」的誕生，當時還曬出寶寶腳掌，嗨喊「歡迎回家」，喜訊曝光後，諸多演藝圈好友都送上祝福。然而，他近日在社群PO出的照片，被眼尖網友發現疑似在呼麻，引起爭議。

小賈斯汀（Justin Bieber）。（法新社、翻攝自IG）

小賈斯汀去年升格新手爸爸，照顧嬰兒理應是甜蜜的負擔，不料他竟在IG發出疑似呼麻的照片，畫面中可見，燈光昏暗，他戴著一頂黑色帽子將臉遮擋，幾乎看不清表情，其中幾張照片更是煙霧繚繞，讓不少網友直指，他在呼麻，不過也有粉絲緩頰，可能只是在抽菸，但該說詞也被其他人痛斥，「就算不是大麻，也可能也是菸，可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」、「不能為了孩子戒菸，至少不要碰毒品。」

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