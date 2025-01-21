晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兒子才剛出生！小賈斯汀疑在家呼麻 網揭「關鍵照片」轟：失格

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與太太海莉（Hailey Bieber）結婚6年多，去年8月迎來「Baby」的誕生，當時還曬出寶寶腳掌，嗨喊「歡迎回家」，喜訊曝光後，諸多演藝圈好友都送上祝福。然而，他近日在社群PO出的照片，被眼尖網友發現疑似在呼麻，引起爭議。

小賈斯汀（Justin Bieber）。（法新社、翻攝自IG）小賈斯汀（Justin Bieber）。（法新社、翻攝自IG）

小賈斯汀去年升格新手爸爸，照顧嬰兒理應是甜蜜的負擔，不料他竟在IG發出疑似呼麻的照片，畫面中可見，燈光昏暗，他戴著一頂黑色帽子將臉遮擋，幾乎看不清表情，其中幾張照片更是煙霧繚繞，讓不少網友直指，他在呼麻，不過也有粉絲緩頰，可能只是在抽菸，但該說詞也被其他人痛斥，「就算不是大麻，也可能也是菸，可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」、「不能為了孩子戒菸，至少不要碰毒品。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

在 Instagram 查看這則貼文

Justin Bieber（@justinbieber）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中