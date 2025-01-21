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娛樂 最新消息

「190公分日籍鮮肉」幽默又具魅力 嚴藝文心花怒放喊加分

嚴藝文玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）嚴藝文玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《老少女奇遇記2》在第九集中，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文與風田到秋田縣大仙市尋找在日本實習的大學生芳瑜跟耿瑋，6人一起在秋田田澤湖的滑雪場展開一場熱血沸騰的滑雪挑戰。

鍾欣凌玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）鍾欣凌玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）

玩雪上橡皮艇時，不但有夢幻的林中美景可以欣賞，還有非常刺激的甩尾環節，讓每個人尖叫聲四起，楊貴媚甚至叫到沒有聲音，鍾欣凌意猶未盡地說：「太好玩了！很像雲霄飛車再加上碰碰船。」在玩滑雪板的時候，不只芳瑜、耿瑋玩得不亦樂乎，姐姐們也都玩開，但在玩的之餘姐姐們也不忘關心兩位大學生的安危，時不時母愛噴發要他們注意安全，但已經身經百戰的芳瑜很勇敢地說：「我都來日本實習了，還有什麼不勇敢的呢？」

日本留學生和姐姐們一起拍畢業照。（桂田文創提供）日本留學生和姐姐們一起拍畢業照。（桂田文創提供）

鍾欣凌非常佩服兩位年輕人，「他們真的都挺勇敢嘗試的，什麼東西都試著玩一下，包括他們想要玩雪板，最後是被我們有點小小制止。」對於兩位大學生勇闖異地的行為，楊貴媚也讚嘆：「我可能不敢來，他們真的很勇敢，而且還不會講日文。」耿瑋還偷爆芳瑜的料：「原本是她想要去的，我是不想來的，因為人生地不熟的感覺很恐怖，之後我被她洗腦後好不容易下定決心要來了，結果換她不想了。」芳瑜也解釋：「因為我怕離開一年會不會造成家裡太大的負擔。」身為同是到異地打拚的前輩風田也給出意見：「我覺得不用太在意這些，離開家裡就是一個精神的成長。」

楊貴媚玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）楊貴媚玩雪上橡皮艇。（桂田文創提供）

壓軸鮮肉風田魅力登場。（桂田文創提供）壓軸鮮肉風田魅力登場。（桂田文創提供）

主持群及小鮮肉風田也化身聖誕老人，幫芳瑜、耿瑋實現「穿學士服一起拍畢業照」的願望，身為SpeXial粉絲的耿瑋更是幸福不已，甚至還跟偶像風田一起泡溫泉，這趟秋田之旅不只實現了兩位大學生的願望，製作單位也圓了姐姐們的夢，鍾欣凌心滿意足地說：「這次來秋田一下就實現了兩個願望，先是在雪地裡吃冰，現在又在雪地裡泡溫泉。」楊貴媚也分享了幕後小插曲：「原本我們是要泡露天的男女混湯，在我們換衣服的時候，製作單位有先跟現場民眾溝通，如果願意被拍攝的可以在哪一池，不想入鏡的則是可以在另一邊，結果沒想到我們換完到池邊的時候發現都是男人，因為太害羞了最後我們只好在旁邊另外開一個小房間泡。」對於壓軸小鮮肉風田，嚴藝文也相當滿意：「風田我可以，身高190再加20分。」

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