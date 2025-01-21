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富士電視台廣告雪崩！網憂吉伊卡哇、櫻桃小丸子恐停播

富士電視台廣告雪崩，《吉伊卡哇》、《航海王》、《櫻桃小丸子》等劇也受影響。（翻攝自X）富士電視台廣告雪崩，《吉伊卡哇》、《航海王》、《櫻桃小丸子》等劇也受影響。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星中居正廣近日深陷桃色醜聞，不僅爆出性侵，更疑與富士電視台員工牽扯，要求後者安排性朝貢。為避免受波及，近50家企業紛紛中止在富士電視台投放廣告，此舉也引發不少人擔憂《吉伊卡哇》、《航海王》、《櫻桃小丸子》等劇可能會停播。

富士電視台因涉及中居正廣性朝貢爭議，遭近50家企業中止投放廣告。（法新社）富士電視台因涉及中居正廣性朝貢爭議，遭近50家企業中止投放廣告。（法新社）

富士電視台截至目前，已經遭50家企業主撤廣告，連人氣動畫《吉伊卡哇》都遭受影響，今（21）日有觀眾發現，動畫播出前竟出現一長串的AC JAPAN（日本公共廣告機構）廣告，其他贊助商全部消失，令人忍不住擔憂「會不會停播？」、「動畫怎麼辦」、「拜託一定要保住吉伊卡哇」。

《航海王》將在今年4月播出新內容，卻面臨廣告雪崩慘況，引不少要求解約換電視台的聲浪。（翻攝自X）《航海王》將在今年4月播出新內容，卻面臨廣告雪崩慘況，引不少要求解約換電視台的聲浪。（翻攝自X）

另外於每週日播出的《航海王》、《櫻桃小丸子》也恐受影響，《航海王》將在今年4月播出新內容、經典卡通《櫻桃小丸子》則是已播出35年，如今面臨廣告雪崩的慘況，讓粉絲們無法接受，引發不少要求解約換電視台的聲浪。

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