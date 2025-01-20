李玉璽爆父母不花紅包錢 美麗本人羨慕喊：快給我用！

〔記者傅茗渝／台北報導〕好事聯播網推出新春特別節目《小龍年捨我其誰》，從小年夜一路熱鬧到初五，邀請多組超人氣巨星，包含美麗本人與李玉璽、Karencici與陳華、陳忻玥與PIZZALI、BL劇《全面管控》四位主角張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、晨悠與張若凡、理想混蛋、田亞霍與李東軒、冰球樂團與高真、源少年RYG、怕胖團，送上好聽的歌曲，讓大家在過年返鄉走春的路上不無聊。

李玉璽爆父母不用紅包錢，美麗本人霸氣喊快給我用。（好事聯播網提供）

小年夜首先登場的是李玉璽和美麗本人，早已熟識的兩人在錄音間大聊特聊，打趣問對方過年紅包心意，李玉璽透露每年都會準備紅包給父母，但爸媽都不花，累積下來數目相當可觀，美麗本人一聽見錢眼開，趕緊說：「如果你媽不用，我可以用！」逗樂全場。談及新年希望，李玉璽想尋求工作與生活的平衡；美麗本人則期盼自己過得越來越好，家人跟著幸福。

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陳忻玥和PIZZALI揮毫「蛇年春聯」送給聽眾。（好事聯播網提供）

人氣歌手陳忻玥和PIZZALI也登上節目，製作「蛇年春聯」送給好事聽眾，有毛筆底子的PIZZALI現場大筆揮毫回味童年，陳忻玥則錯把新年快樂拼成「HAPPY NEW YAER」連忙笑著向聽眾求饒。而PIZZALI則在寫完名字後畫上自家寵物貓，與陳忻玥的「蛇」來場蛇貓對決，整個過程充滿趣味。

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