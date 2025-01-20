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娛樂 歐美

尷尬！金鋼狼女友直接變小三 離婚卡關還沒單身

休傑克曼（左）和黛博拉李雖然發表離婚聲明，但卻沒有行動。（路透）休傑克曼（左）和黛博拉李雖然發表離婚聲明，但卻沒有行動。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）於2023年9月透過共同聲明，宣布與女星宣布與女星黛博拉李（Deborra-Lee）離婚，之後便與女星薩頓福斯特（Sutton Foster）打得火熱，只不過，休傑克曼和黛博拉李的對財產分配意見分歧，根本還是有婦之夫。

休傑克曼（左）還沒離婚就已經跟女星薩頓福斯特打得火熱。（美聯社）休傑克曼（左）還沒離婚就已經跟女星薩頓福斯特打得火熱。（美聯社）

56歲的休傑克曼和黛博拉李這對夫妻根本還沒正式提出離婚申請，主要原因為雙方對於是否放棄婚前協議意見分歧。休傑克曼與黛博拉李對於如何分配約2.5億美元（約新台幣81億元）還沒定論，但是新歡薩頓福斯特已經在2023年離婚，現在身分很尷尬。

休傑克曼與黛博拉李年齡相差13歲，兩人雖發表離婚聲明，實際上僅分居，隨著休傑克曼和薩頓福斯特越愛越烈，這下外界更是把焦點放在三人究竟至雙雙婚內出軌，還是薩頓福斯特當了小三身上。

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