《夜市王》決賽才落幕！主持人「比倒讚」怒罵：有水準一點

《夜市王》總決賽日前順利落幕。（緯來提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美食競賽節目《夜市王》於18日在高雄迎來總冠軍，怎料，主持人之一的美麗卻昨（19日）在社群發文透露，活動結束後有2位路人擅闖後台，讓他罕見動怒開罵「有水準一點啦！」

美麗本人在Threads發文分享《夜市王》總決賽落幕後的感想，坦言「唯一美中不足的地方」，就是活動結束後，「有一群拍拍團的其中兩位突然闖進後台」，他發現後便詢問對方是否為工作人員，聽到兩人否認後就提醒「那你們不可以待在後台唷」。

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美麗本人發文透露《夜市王》總決賽後台遭2名路人擅闖。（翻攝自Threads）

然而，2位路人雖然離開了原本待的地方，但卻並沒有往外走，美麗本人見狀忍不住直接大喊「誒就你們兩個！請離開後台！」路人這才裝沒事離開。美麗本人也提到，如果只是一般跟大家拍照，並不會造成困擾，因此也不會多說什麼，「但你跑到後台休息區實在太沒禮貌叻！昨天來夜市王現場拍拍團的人啊！有水準一點啦！」貼文更附上自己比倒讚的自拍，可見對於路人無禮的舉動相當不滿。

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