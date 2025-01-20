中居正廣又一長壽節目說掰掰 TBS展開內部調查

中居正廣又一節目被砍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本偶像男團SMAP隊長中居正廣被捲入桃色風波，深入調查之後發現盤根錯節，也讓他的星途幾乎完全崩壞。繼日本電視台大動作讓中居正廣退出主持23年的《世界上最讓人吃驚的新聞》，今（20）日TBS電視台也跟進，宣布2001年10月起播出的《中居大師說》吹熄燈號，除此之外，《THE MC3》主持人也將中居正廣從3人組去掉，僅保留東野幸治、小園浩己兩位主持人。

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中居正廣想回演藝圈希望渺茫。（翻攝自X）

中居正廣性醜聞連環爆，對他的演藝生涯打擊很大，目前除了退出日本電視台《世界上令人吃驚的新聞》、TBS《中居大師說》吹熄燈號、TBS節目《THE MC3》丟主持棒、富士電視台《誰to中居》3月收攤，中居正廣手頭上的節目僅存朝日電視台《中居正廣的News大會》，但該節目現在也是暫停播出。另外，中居正廣手頭上的廣告也一一取消，已有6企業針對中居的醜聞怒抽廣告。

松本人志（左）、中居正廣被捲入富士電視台「性朝貢」事件。（翻攝自X）

日媒踢爆富士電視台製作人利用女主播、女員工進行「性朝貢」，而中居正廣也出現在所謂「性朝貢」宴會。日前富士電視台召開記者會說明，並未清除外界疑慮，這令25家企業毅然決然地抽廣告。

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TBS擔心重蹈覆轍，除了宣布先收掉中居正廣的節目也迅速下架節目官網。TBS也決定針對公司內部進行調查，掌握是否有相似狀況，一旦發生問題將會採取適當措施。

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