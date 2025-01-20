女大生「撞臉張曼玉」爆紅！正妹本人羞回：做夢都會笑醒

中國網紅「伊伊伊」激似女神張曼玉爆紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國一名來自新疆的20歲網紅「伊伊伊」，因長相神似香港傳奇影后張曼玉年輕時的模樣，瞬間在網路上爆紅，讓許多網友忍不住驚呼「認不出來是誰！」，因此粉絲量激增，不過也遭不少人質疑她在刻意模仿，對此，她也親自開直播回應。

「伊伊伊」（右）的五官和氣質都與年輕時的張曼玉有幾分相像。（翻攝自微博）

「伊伊伊」不時會透過社群上傳自己出遊的影片，可見她留著一頭浪漫大波浪捲髮，五官精緻深邃，穿搭造型相當復古，再加上一抹紅唇，整個人的外型及氣質都激似年輕時的張曼玉，一系列影片迅速在網路上瘋傳，她的粉絲數量也直線上升，網友們紛紛湧入她的社群帳號留言，「笑起來太像張曼玉啦！」、「簡直電影女主角，太美」。

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「伊伊伊」對於網友稱讚長得像張曼玉感到榮幸。（翻攝自微博）

對於網友一面倒的稱讚，「伊伊伊」也表示非常榮幸能被認為長得像張曼玉，不過她坦然接受自己與女神之間的差距，幽默笑回「我怎麼敢跟張曼玉相提並論」、「作夢都會笑醒！」同時表示自己只是喜歡透過影片記錄生活，不希望網友去過度比較。

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