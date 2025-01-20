晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女大生「撞臉張曼玉」爆紅！正妹本人羞回：做夢都會笑醒

中國網紅「伊伊伊」激似女神張曼玉爆紅。（翻攝自微博）中國網紅「伊伊伊」激似女神張曼玉爆紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國一名來自新疆的20歲網紅「伊伊伊」，因長相神似香港傳奇影后張曼玉年輕時的模樣，瞬間在網路上爆紅，讓許多網友忍不住驚呼「認不出來是誰！」，因此粉絲量激增，不過也遭不少人質疑她在刻意模仿，對此，她也親自開直播回應。

「伊伊伊」（右）的五官和氣質都與年輕時的張曼玉有幾分相像。（翻攝自微博）「伊伊伊」（右）的五官和氣質都與年輕時的張曼玉有幾分相像。（翻攝自微博）

「伊伊伊」不時會透過社群上傳自己出遊的影片，可見她留著一頭浪漫大波浪捲髮，五官精緻深邃，穿搭造型相當復古，再加上一抹紅唇，整個人的外型及氣質都激似年輕時的張曼玉，一系列影片迅速在網路上瘋傳，她的粉絲數量也直線上升，網友們紛紛湧入她的社群帳號留言，「笑起來太像張曼玉啦！」、「簡直電影女主角，太美」。

「伊伊伊」對於網友稱讚長得像張曼玉感到榮幸。（翻攝自微博）「伊伊伊」對於網友稱讚長得像張曼玉感到榮幸。（翻攝自微博）

對於網友一面倒的稱讚，「伊伊伊」也表示非常榮幸能被認為長得像張曼玉，不過她坦然接受自己與女神之間的差距，幽默笑回「我怎麼敢跟張曼玉相提並論」、「作夢都會笑醒！」同時表示自己只是喜歡透過影片記錄生活，不希望網友去過度比較。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中