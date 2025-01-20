李新22歲放棄一切嫁到台灣！沈世朋曝婚姻保鮮秘訣

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台《WTO姐妹會》以「各國男女擇偶調查」為題，邀請現場新住民分享各國擇偶條件，根據網路民調，女生會依據年齡不同，分別注重長相、事業等，相反的男生則是不論何種年齡，共通條件都是要「長相好」，郭彥均不禁開玩笑稱：「因為我們始終如一！」

來自澳洲的Josh表示「想找老婆的話，會排除掉台灣女生」！他解釋除了兩國文化差異太大，也點出台灣女性上班族很辛苦，他說：「台灣女性上班族都一直很累，也常加班到凌晨，所以她們放假都在睡覺，有點像貓咪，但我想要一個可以一起花時間、一起享受生活的伴侶。」聽到此番言論，主持人莎莎立刻跳出來替台灣女生反駁，她說：「根據數據調查顯示，台灣女生有7成是可以經濟獨立，我們可以自己養活自己，然後在台灣有9成女生顏值都很高！」

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沈世朋舉出台灣男生的優點是溫柔。（八大電視提供）

來賓沈世朋坦言，年輕時找對象只要外表、身材好，就算對方個性高傲也能接受，「可是等到我這個年紀，則是會想要工作一整天後回到家，能看到整桌豐盛的菜，就覺得滿足了。」沈世朋再舉出台灣男生的優點，他說：「台灣男生優點是溫柔，像我會幫老婆拎包包、剝蝦子、夾菜。」同時感性表示老婆李新在22歲時選擇放棄一切嫁到台灣，「她為我放棄那麼多，我覺得不需要為了一點小事，就跟她起爭執。」莎莎忍不住逗趣總結：「所以找台灣男生當男朋友要找年紀大的，因為他會把妳當小孩一樣照顧。」

Apple認為另一半除了經濟能力，也要有家的觀念。（八大電視提供）

Apple則以女生角度分析，女生決定步入婚姻的首要條件除了經濟能力，還希望對方有家的觀念。來自香港的Jenny則不諱言指出：「香港女生擇偶條件就是有錢、有型、有房、有車，又待我如寶貝，性格要穩定。」一番話讓郭彥均傻眼直呼：「聽妳講完擇偶條件，我心臟病快發了。」Jenny大笑解釋，以上都是表面條件，「因為誰不想要這一種？但也要看妳有沒有這個命！」

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