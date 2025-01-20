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娛樂 日韓

（影）日本女歌手織姬直播突打鼾 1小時後猝逝

東京都知事參選人、唱片公司社長福本繁幸（左）與織姬組成團體，出道即將10年。（翻攝自X）東京都知事參選人、唱片公司社長福本繁幸（左）與織姬組成團體，出道即將10年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕長期與東京都知事參選人、唱片公司社長福本繁幸（藝名：彥星）搭檔的女歌手織姬，18日晚間進行直播時，竟突然打鼾，觀看的粉絲察覺異狀，緊急通報經紀公司送醫，經過1小時搶救仍回天乏術，驚傳死亡。

61歲的織姬直播時突然打鼾，搶救後身亡。（翻攝自X）61歲的織姬直播時突然打鼾，搶救後身亡。（翻攝自X）

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61歲的織姬在即時串流平台直播時，竟突然打鼾，讓觀看的粉絲嚇了一跳，立刻覺得不對勁，緊急通報經紀公司，並展開搶救。織姬過世之後，查出死因為蜘蛛網膜下出血，她直播前幾天完全看不出身體有任何異樣，突然傳來死訊，格外令人震驚。

福本繁幸（彥星）表示與織姬今年7月成團10週年。（翻攝自X）福本繁幸（彥星）表示與織姬今年7月成團10週年。（翻攝自X）

福本繁幸表示原本兩人打算在今年7月迎接成團10週年，他在推特上表示驚聞織姬過世，令他難以相信，甚至嚇到發抖，雖然織姬已經過世，未來他仍會使用「織姬＆彥星」繼續歌手活動。

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