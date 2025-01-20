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太妍大巨蛋開唱！防黃牛「比照韓國規則」7種票價出爐

太妍的《TAEYEON CONCERT - The TENSE》海外首站將登上臺北大巨蛋。（遠雄創藝提供）太妍的《TAEYEON CONCERT - The TENSE》海外首站將登上臺北大巨蛋。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「精靈女王」太妍（SM官方正名為泰妍）帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》回歸，海外首場獻給臺北大巨蛋，她將在3月16日與台灣SONE見面。

演唱會於近日傳來捷報，首爾場採用Weverse會員預購以防範黃牛，門票甫開賣已全數售完，台灣場比照辦理，主辦單位在今天（20日）宣布購票日與售票方式，將採取兩個階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間18點優先購票。

太妍大巨蛋開唱，Weverse會員可以優先購，造福真正的粉絲。（遠雄創藝提供）太妍大巨蛋開唱，Weverse會員可以優先購，造福真正的粉絲。（遠雄創藝提供）

《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是繼《The ODD Of LOVE》之後，太妍相隔1年7個月再度展開全新巡演，2025年更是她迎來Solo出道10週年，對於歌迷與她皆意義非凡，巡演除了首爾、台北站以外，還將前往馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷等8個地方與歌迷相會。

值得一提的是，《TAEYEON CONCERT - The TENSE》演唱會還未開演，已經先傳來新紀錄佳績。活動以首爾為起點於3月7日起到9日揭開序幕，3天場次門票全數於Weverse會員優先預購階段就創下完售成績；緊接著，巡演海外首場3月16日來到台北與台灣Sone（官方粉絲名稱）見面。

太妍接棒周杰倫、張惠妹站上大巨蛋。（遠雄創藝提供）太妍接棒周杰倫、張惠妹站上大巨蛋。（遠雄創藝提供）

《TAEYEON CONCERT - The TENSE》台灣站於3月16日在臺北大巨蛋盛大舉辦，太妍是繼華語天王周杰倫、天后張惠妹之後，第三位站上該場地舉辦個人演唱會的歌手，並成為首位站上臺北大巨蛋的海外巨星，不僅是太妍音樂生涯中的一大里程碑，也具有特殊意義，展現其在全球音樂市場的強大影響力與超凡地位。

太妍兼具顏值、歌聲，以富有穿透力的溫暖嗓音站穩歌壇天后地位，去年11月暌違1年推出第六張迷你專輯《Letter To Myself》，講述在各種情況下，面對外界時的自我感情與集中於內心世界的真實一面，借而傳遞溫暖訊息。太妍音源女王威力發威，專輯甫發行第一週就拿下Melon音樂串流平台冠軍排行；台灣方面，音樂平台Apple Music的前百大歌曲排行攻佔第4名，音樂平台Spotify的每日歌曲排行第15名。

太妍大巨蛋開唱，票價出爐。（遠雄創藝提供）太妍大巨蛋開唱，票價出爐。（遠雄創藝提供）

主辦單位「遠雄創藝」20日宣布購票日與售票方式，票價分為6680、5880、4880、4280、3280、2280、1880元，爭取Weverse會員優先預購方案，以付費會員制實名認證機制註冊杜絕黃牛，同時防範冗長入場查驗流程，採取2階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間17點59分59秒優先購票，2月8日中午12點則全數開放售票，預計在拓元售票系統開賣。

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