大咖天后自爆「被犧牲」阿信公開回應了 任賢齊「失戀」地點曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕得過影后的劉若英因為工作撞期而不能一起參與「一路向東」演唱會，她錄下影片自述「被犧牲」經過，五月天主唱阿信昨（19日）晚在花蓮東大門廣場演出時也公開回應了。

五月天「一路向東」演唱會吸引滿滿人潮。（相信音樂提供）

原本劉若英非常期盼和相信音樂的兄弟姊妹一起到花蓮獻愛演唱，「一路向東」首波演出名單也有她，無奈後來遇到颱風攪局演出延期，太多藝人檔期要協調，最後只有她因工作撞期不能參與，覺得自己「被犧牲」，但還是誠意滿滿錄下影片，唱了五月天的《好好》，希望以後有機會可以再去花蓮演唱。

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阿信（右）隔空和劉若英合唱《好好》。（相信音樂提供）

五月天感受到劉若英溫暖心意，昨天演出時特別播放劉若英事前錄製的影片，阿信也和她隔空唱《好好》，讓劉若英也不缺席「一路向東」，場面溫馨感動現場數萬民眾。

任賢齊到花蓮獻唱，也吃了當地美食，並走訪七星潭。（相信音樂提供）

「一路向東」演唱會不只歌迷看得開心，不少歌手也趁這次去花蓮感受到美麗景色，吃到當地美味小吃。任賢齊談到，這趟去花蓮，他吃了當地知名扁食，另外去排隊想買有名可頌可惜賣完了，他也特別去了七星潭，任賢齊笑說：「當地朋友跟我說：『哎呀，你來啦，這裡是你失戀的地方。』我說我什麼時候在這裡談戀愛呀，他說：『因為這裡是傷心太平洋』！」任賢齊也特別獻唱經典的《傷心太平洋》。

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