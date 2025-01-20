柯宇綸奉勸陳沂 「人要善良有同理心才會美」

柯宇綸（右）勸陳沂：「人要善良有同理心才會美。」（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍營立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，儘管後來改刪百分之一2300萬，仍引發怒火，網紅陳沂先是逆風拋出問題：「大家有在看公視嗎？」坦言完全沒在看，更強調自己真的不需要公視，釣出大批網友怒嗆聲，陳沂昨再度發文直球對決：「蹭就是為了發業配賺錢沒錯啊！」

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而男星柯宇綸則在個人臉書截圖陳沂惹議相關報導表示：「民粹真的很不OK，一個強大的國家怎麼可以沒有公視，每齣戲劇都在培養下一代的人才。」他堅信今天的助理可能以後就是導演，更說：「人要善良有同理心才會美。」

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針對大批網友粉絲怒斥陳沂「整天在蹭」，昨她發文回應表示：「隨口說幾句，就是高流量，我有什麼辦法？陳沂本人對自己這麼紅也感到很震驚，而且我有哪天不在蹭？」並認了蹭就是為了發業配賺錢沒錯，還說有人在嫌錢少的嗎？最後不忘說：「畢竟我又沒有拿政府補助。」

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