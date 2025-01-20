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娛樂 最新消息

陳玉珍砍公視預算又嗆影視圈「要飯」 果陀總監寫歌諷刺

〔記者李紹綾／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助的23億公視預算，還以「丟掉那隻要飯的碗」開嗆影視圈，直言「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」點燃不少影視人士怒火，果陀劇團總監梁志民寫歌諷刺，並說：「請尊重、並且善待自己或是別人的飯碗，不管它是金的、銀的、還是破的！」

梁志民。（資料照，記者陳逸寬攝）梁志民。（資料照，記者陳逸寬攝）

梁志民先是分享小故事，「美國有個吉他手，有一次搭某航空公司的班機，親眼目睹了行李搬運人員如何粗暴地對待他的樂器（他的『飯碗』）。到了目的地，他打開看，果然吉他受到嚴重損壞，他花了1200美元修復並向航空公司求償。但是航空公司拒絕理賠，原因是：『來不及了！』於是很憤怒的他用很文明的方式，寫了一首很諷刺的歌放在網路上，沒想到點閱瞬即破千萬，讓這家航空公司股價立刻無量下跌。航空公司不得不出面道歉，並且想要追加賠償金額，卻遭到音樂家的拒絕，原因也是：『來不及了！』」

果陀劇團總監梁志民寫歌諷刺陳玉珍，郭子乾按讚。（翻攝自臉書）果陀劇團總監梁志民寫歌諷刺陳玉珍，郭子乾按讚。（翻攝自臉書）

梁志民以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞，他稱歌詞是玩笑之作，沒有花太多時間，至於曲子，他自嘲「沒什麼要飯的本事，讓AI幫點小忙」，細看歌詞，滿滿的酸味，像是「低著頭，折著腰，自尊早賣給冷眼的嘲笑」、「話從嘴裡說出，怎麼聞著一股狐臭，妖魔橫行，世道墮落，還是手夾到腦子脫殼，對人民耀武揚威，算什麼本事，跪著過活卻幻想，對面能高呼你的名字」、「這話會翻天覆地，瘋狂一場，無所顧忌，怕只怕，這把火點起，這局不是你玩得起的遊戲。」演員郭子乾雖未留言，但也按讚表示支持梁志民。

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