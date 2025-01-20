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中居正廣涉醜聞重挫富士電視台 企業抽廣告再加1

中居正廣深陷性醜聞，節目、代言都受到影響。（翻攝自X）中居正廣深陷性醜聞，節目、代言都受到影響。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名主持人中居正廣桃色糾紛持續延燒，富士電視台社長港浩一17日召開記者會止血，日媒卻查出已有包括TOYOTA、NTT東日本、日本生命、明治安田生命、美國家庭人壽保險等5家企業抽掉富士電視台廣告，今（20）日又多了1家企業。

日本經濟新聞報導，花王18日起停止在富士電視台播放廣告，至於抽廣告期間多長？花王表示：「端視今後適切調查、檢視結果、富士電視台方面想法、所公布內容等做綜合判斷，再做出決定。」

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日本廣告代理商相關人士私下表示，這樣事態前所未聞，今後可能愈來愈多企業會跟進抽廣告，「或許會變成最差情況。」

中居正廣出身天團SMAP，日媒上個月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭性侵，X女認為遭上司A先生設局。

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