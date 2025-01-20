梁朝偉孤零零現身東京 行李「只有1個背包」

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年膝下無子女。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕62歲金馬影帝梁朝偉與59歲香港金像獎影后劉嘉玲結婚多年膝下無子女，日前家中多了2位新成員、拉布拉多犬Batman和Benjamin，頓時好熱鬧。

港媒報導，劉嘉玲近日忙著演出舞台劇《香港式離婚》，梁朝偉卻被發現「拋妻棄子」，獨自在東京機場出現，行頭更引起網友熱議。

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有粉絲18日曝光一段影片，指在東京機場偶遇梁朝偉，特別描述他行李「只有一個背包」，撞見當時的梁朝偉非常瀟灑，沒有任何遮掩在機場出現，也沒有被其他旅客騷擾，粉絲開心說：「這讓本身有社恐的梁朝偉，更顯得毫無壓力。」

這名粉絲留言表示：「梁朝偉受訪時曾說過，心情不好就會買機票飛到日本散散心，因為免簽、出國方便，所以影帝背著一個背包出國沒什麼稀奇。」但網友納悶問：「有沒有可能他本來住在日本？」由於梁朝偉曾買機票飛到倫敦餵完鴿子隨即又搭機回香港，有人逗趣說：「又去餵鴿子嗎？」

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