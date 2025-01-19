晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗近況曝！用眼淚感動老公楊洋

〔記者鍾志均／台北報導〕陳蘭麗唱紅《葡萄成熟時》，被封「瞇瞇眼歌后」，她以牧師身分回來台灣，原以為是小小聚會，最後來了一大群朋友，包括群星會時期的前輩歌星張琪，在美國結緣的教友寇乃馨、黃國倫夫婦，湯蘭花及劉華等人齊聚一堂。

陳蘭麗返台時，資深藝人老友張琪、教友黃國倫夫婦、劉華、劉明都來迎接。（倪有純提供）陳蘭麗返台時，資深藝人老友張琪、教友黃國倫夫婦、劉華、劉明都來迎接。（倪有純提供）

陳蘭麗分享老公楊洋（先後任職演員、導演）大中風，她以眼淚感動楊洋，楊洋覺得他若離開，什麼也沒有留給陳蘭麗，現在加入老婆的信仰，反而放寬心，楊洋身體現在也已恢復8成。

3年多前，楊洋初中風身體只有小小不適，因而錯過中風黃金救援期，第二天仍是自己走進醫院，連美國醫生也嘖嘖稱奇。沒想到進醫院後，病況一直下滑，楊洋一度病重躺在床上，因為楊洋大陳蘭麗十歲，陳蘭麗那時也思考，如果有萬一的話，沒信仰要去哪裡？

陳蘭麗的眼淚感動了楊洋，楊洋也思考有一天會離開的問題，陳蘭麗說，楊洋在中風身體不能自主的第一時間，曾非常沮喪、抱怨：「為什麼是我？」但他現在對人說「人生圓滿，妻賢、子孝」這在楊洋病後和復原，是很大的轉變。

陳蘭麗和楊洋的婚姻，令人稱羨。（倪有純提供）陳蘭麗和楊洋的婚姻，令人稱羨。（倪有純提供）

陳蘭麗於19歲時就被楊洋追求，只要陳蘭麗出現的地方，楊洋都會在現場，就這招把24歲的陳蘭麗「私藏」，結婚後到美國，完全退出娛樂圈，沒有再回來台灣唱歌。很多外人也看傻了，陳蘭麗則堅信自己的決定正確、至今不悔。

陳蘭麗承認自己轉變很大，表示楊洋是因為讓他看到愛，她才拋棄所有排山倒海的金錢、財務、名利所有離開台灣，目前她也接受慢慢變老，「老是一個過程，是自然、是智慧、是美麗。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中