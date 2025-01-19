「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗近況曝！用眼淚感動老公楊洋

〔記者鍾志均／台北報導〕陳蘭麗唱紅《葡萄成熟時》，被封「瞇瞇眼歌后」，她以牧師身分回來台灣，原以為是小小聚會，最後來了一大群朋友，包括群星會時期的前輩歌星張琪，在美國結緣的教友寇乃馨、黃國倫夫婦，湯蘭花及劉華等人齊聚一堂。

陳蘭麗返台時，資深藝人老友張琪、教友黃國倫夫婦、劉華、劉明都來迎接。（倪有純提供）

陳蘭麗分享老公楊洋（先後任職演員、導演）大中風，她以眼淚感動楊洋，楊洋覺得他若離開，什麼也沒有留給陳蘭麗，現在加入老婆的信仰，反而放寬心，楊洋身體現在也已恢復8成。

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3年多前，楊洋初中風身體只有小小不適，因而錯過中風黃金救援期，第二天仍是自己走進醫院，連美國醫生也嘖嘖稱奇。沒想到進醫院後，病況一直下滑，楊洋一度病重躺在床上，因為楊洋大陳蘭麗十歲，陳蘭麗那時也思考，如果有萬一的話，沒信仰要去哪裡？

陳蘭麗的眼淚感動了楊洋，楊洋也思考有一天會離開的問題，陳蘭麗說，楊洋在中風身體不能自主的第一時間，曾非常沮喪、抱怨：「為什麼是我？」但他現在對人說「人生圓滿，妻賢、子孝」這在楊洋病後和復原，是很大的轉變。

陳蘭麗和楊洋的婚姻，令人稱羨。（倪有純提供）

陳蘭麗於19歲時就被楊洋追求，只要陳蘭麗出現的地方，楊洋都會在現場，就這招把24歲的陳蘭麗「私藏」，結婚後到美國，完全退出娛樂圈，沒有再回來台灣唱歌。很多外人也看傻了，陳蘭麗則堅信自己的決定正確、至今不悔。

陳蘭麗承認自己轉變很大，表示楊洋是因為讓他看到愛，她才拋棄所有排山倒海的金錢、財務、名利所有離開台灣，目前她也接受慢慢變老，「老是一個過程，是自然、是智慧、是美麗。」

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