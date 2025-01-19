受害女主播拒絕中居正廣日幣9千萬賠償金 泣：一生傷害

傳言中居正廣給富士電視台性侵受害者9千萬日圓和解金。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前偶像團體SMAP隊長中居正廣近期爆出桃色醜聞，2023年6月他和富士電視台女員工鬧出醜聞，事後中居正廣想用高額賠償費封住受害者的嘴巴，表示願賠償日幣9千萬元（約新台幣1900萬元）和解，時隔一個月，富士電視台女員工透過媒體發出澄清，表示自己沒拿那麼多，還控訴：不希望這個世界變成只要付錢就能傷人的世界。

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受害者表示，自己受到的傷害不能用金錢弭平，且已經受到的傷害這輩子都沒辦法消失。既然無法回到過去，至少不希望這個世界不要變成「只要付錢就能當作一切沒發生」的狀態。

中居正廣（左）與富士電視台內員工共同籌畫性侵騙局。（翻攝自X）

根據日媒爆料，富士電視台製作人約電視台內女性工作人員聚餐，當天除了中居正廣之外，其他人都「臨時有事，無法前往」。受害者只好獨自一人前往中居正廣住處，慘遭狼爪侵襲，雙方透過律師，中居正廣以9千萬日圓與受害者達成和解。

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受害者則泣訴，自己根本不想提到被性侵的往事，不過醜聞越鬧越大，既然無法阻止外界提起，但無論如何都想澄清自己並沒有拿9千萬日圓，受害者說：「我從未跟認識的人提到和解金，9千萬這個數字怎麼傳出來的我本人也很疑惑且感到匪夷所思，根本沒有拿這麼多錢」。

受害者與中居正廣簽有保密協定，所以受害者有苦難言，但是對於前東家富士電視台表現出濃濃的失望。中居正廣坦承醜聞後，富士電視台社長港浩一向所有員工發出信件，承諾保護員工，但實際上這件醜聞就是電視台製作人安排聚會事件的延伸，事後受害者也跟富士電視台報告，但電視台並不承認製作人參與此事，另受害者心寒。

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