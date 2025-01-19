娛樂圈富豪發電機 楊千霈昔日喊屈中恆「好哥哥」氣炸小S

楊千霈（左）與老公洪家傑結婚8年育有2愛女。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星楊千霈今（19）宣布與紡織小開洪家傑早在去年就已經結束8年婚，楊千霈在公開信中表示未來與洪家傑仍是家人與好友，也會共同守護孩子的幸福與成長，望外界給予空間及隱私。不過楊千霈踏進演藝圈以來，一直都被稱為「富豪發電機」交往對象條件都相當不錯。過去她也曾經因與男星屈中恆感情好，兩人甚至以「兄妹」相稱，引起屈中恆老婆Vicky不悅。

屈中恆（左）與楊千霈的好交情曾經引起妻子Vicky不滿。（翻攝自臉書）

昔日楊千霈與屈中恆一起上《康熙來了》表示兩人情誼宛若兄妹，當時「小S」徐熙娣曾認為楊千霈給人一種：「外表好像清純，可是骨子裡面手段很多」的感覺，而且楊千霈跟屈中恆感情太好，屈中恆的正牌老婆Vicky有時候也會吃醋，甚至開玩笑說楊千霈根本就是夫妻間的「電燈泡」。

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Vicky說，有一次楊千霈跟屈中恆在北京聚餐，但她卻在台灣生病發燒，這件事情讓Vicky很介意，甚至質疑屈中恆不照顧她，還跟「別的女生」在北京吃喝玩樂，屈中恆事後向Vicky道歉，但是心裡卻覺得這也沒什麼，而且聚餐現場除了楊千霈之外也還有其他朋友在場。

楊千霈（左）認為自己只是把屈中恆當作「好哥哥」。（翻攝自YouTube）

當時小S和蔡康永兩人瞪大眼睛，不敢相信自己耳朵聽到什麼。節目中也提到楊千霈曾經送手錶給屈中恆當生日禮物，小S認為如果許雅鈞收到其他女人送的手錶，會氣到直跳腳。楊千霈笑著說因為自己跟屈中恆感情就像兄妹：「我是獨生女，有屈哥這樣一個好哥哥真的很感恩。」聽到「好哥哥」三個字，小S當場表示自己超氣，差點跌下椅子。

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