邵雨薇新片台灣開鏡！曝兒時陰影：一個晚上沒人救

邵雨薇在拍攝電影《啵me之我的青春住了鬼》時，會透過佩戴水晶手環增添平安感。（風暴國際股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》在基隆開鏡，邵雨薇化身女鬼，初孟軒則挑戰演繹陷入人生低谷的大學畢業生，與安俊朋、李雪、顏廷儒及陳昱廷，他們將與初孟軒組青春五人幫，共同勇闖充滿都市傳說的舊劇院。

首次與初孟軒合作，邵雨薇形容對方健談又開朗，而初孟軒則大讚邵雨薇仙氣滿滿且親切，談及拍攝鬼片是否會感到毛骨悚然或不安，邵雨薇笑稱自己隨身佩戴水晶手環，以增添拍攝現場的「平安感」；初孟軒則坦言車內平安符是他的安心來源，賴雅妍與亮哲也分享，為了拍攝安全，他們特別攜帶平時佩戴的平安符，為拍攝全程注入更多踏實感。

請繼續往下閱讀...

初孟軒（左起）邵雨薇、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡，並各自分享撞鬼的經驗。（風暴國際股份有限公司提供）

問及是否有撞鬼經歷，邵雨薇以幽默化解恐怖氛圍：「今年冬天特別冷，寒風刺骨時總覺得我的貓咪們對著某個方向焦躁不安地叫。仔細一看，竟是暖氣遙控器。開了暖氣後，牠們立刻安靜下來，睡得香甜。但從一月初到現在暖氣幾乎沒關過，讓我擔心下個月的電費帳單可能才是真正會讓我嚇破膽的東西！」她還分享小時候因為看卡通片，故事主角在半夜被關在圖書館，一整個晚上沒人救，這個片段讓她兒時超有陰影，「當時就連在家上廁所都不敢鎖門，非常害怕。」

初孟軒則分享自己高中時的靈異經歷：「有次值班關圖書室的門時，我的雞塊突然像違反物理原理般滾動起來，我連忙問旁邊的同學是否也看到。緊接著，廁所裡非感應式的水龍頭竟自行開啟，當下真的背脊一陣發涼！」

顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（風暴國際股份有限公司提供）

此外，鄭人碩與賴雅妍在片中飾演初孟軒的父母，鄭人碩曾在《人面魚紅衣小女孩外傳》演黑虎將軍的乩身，「所以不怕不怕，在現場有問題來找碩哥就好，會保護你們。」他認為靈界是在平行空間與人類共生共存的，只要我們心從敬念，與人和善不要有害人的心，且樂於助人就好，「歡迎祂們一起來現場給我們一些能量，也歡迎祂們一起來看戲。」

賴雅妍則回憶，有次在台中某間鬧鬼飯店過夜，隔天發現手機裡多了一張不明照片，嚇得立即刪除，她也說自己平常害怕看鬼片，就算有朋友陪看壯膽也會害怕，甚至擔心在拍攝地感受到如背脊發涼的冷風。而亮哲這次飾演鄭人碩事業夥伴，他曾在拍攝外景時被鬼壓床數十分鐘，「當下手腳都不能動彈，想要大聲喊話求救身旁朋友，卻發不出聲音，當下心裡真的嚇掉。」青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》預計2025年上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法