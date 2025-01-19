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娛樂 日韓

《我推的孩子》本尊來台！naenano喊愛50歲男人 盼在台灣啤酒出道

naenano二度來台，依然活潑可愛。（記者王文麟攝）naenano二度來台，依然活潑可愛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代網紅naenano最近因演出真人劇版《我推的孩子》打開知名度，她在今天（19日）來台出席服飾品牌快閃店活動，曝光理想型「非王道帥哥」，如果是50歲以下、會做小籠包的男性就好了，呼籲符合此條件的台灣男人快來應援，意外曝光不排斥「老少戀」。

現年24歲的naenano在去年3月才來台，不到1年再度現身東區，她直呼沒想到那麼快就能夠再來，「我一直都沒有好好吃台灣的飯，昨天終於吃了小籠包，還有那個綠色的菜，空心菜！真的很好吃，吃完飯之後超級滿足，空心菜最棒！」此外，在日本喜歡Highball的她，聽說台灣啤酒很有名，希望能夠在台灣「啤酒出道」。

naenano稱自己超級喜歡空心菜，連說了好幾次空心菜。（記者王文麟攝）naenano稱自己超級喜歡空心菜，連說了好幾次空心菜。（記者王文麟攝）

此次與日本服飾品牌推出聯名商品，特別來台快閃，不少粉絲不畏低溫、下雨在外守候，naenano也表示比想像中還要冷，「想叫大家小跑步保持溫暖！」雖然此次沒有特別學中文，不過她一直把中文的「我愛你」掛在嘴上，表達感謝。

她在劇版的《我推的孩子》中飾演鷲見有希，不過這次電影版卻未見她的身影，naenano並不覺得可惜，能夠參加劇版演出已經非常開心。她還透露，其實過去她非常、非常討厭演戲，「但導演告訴我，如果不滿意自己的表現，就要不斷嘗試直到滿意，我有被感動到，給我這個契機去喜歡上這個工作。」改變了她討厭演戲這一點。

naenano演出《我推的孩子》的鷲見有希，未來希望多接戲劇作品。（記者王文麟攝）naenano演出《我推的孩子》的鷲見有希，未來希望多接戲劇作品。（記者王文麟攝）

被問到未來發展目標？naenano表示全部都想做，像是已經體驗到演戲的魅力，想要將重心放在演戲上，接下來也會有新的電影作品，希望大家能更了解naenano，阿公阿嬤也不再搞錯她的名字。naenano在2023年擔任競艇活動的大使，自爆去年砸了100萬日圓（約台幣21萬）在上面，運氣很差，希望今年贏回來。

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