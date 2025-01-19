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娛樂 電視

吳宗憲工作量大請辭《小明星大跟班》 欣慰吳姍儒已能獨當一面

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲和女兒吳姍儒所主持的《小明星大跟班》將收攤，前日已是最後一次錄影，中天稍早也證實節目預計播至2月下旬。吳宗憲稍早受訪時坦言，自己工作量實在太高，可以少做一點就可以多一點生活。

吳宗憲認為女兒已經可以獨當一面，唯一可惜的地方就是不能每個禮拜一起工作，也預告今年將發2張唱片且做巡迴演唱會；吳姍儒稍早也在社群發文表示爸爸真的太忙太累，「他已請辭好多好多次，雖然捨不得一起錄影的時光，但更捨不得他那麼辛苦，女兒很心疼啦，我們一起主持、一起得獎、去年還再次一起入圍。」

吳宗憲（右）、吳姍儒。（中天提供）吳宗憲（右）、吳姍儒。（中天提供）

《小明星大跟班》開播近9年，二度入圍金鐘獎綜藝節目獎，吳宗憲和吳姍儒也曾三度入圍，第一次入圍就獲獎，且吳姍儒當年也憑該獎成為歷年來最年輕的「金鐘主持人」，可見節目對她而言意義非凡。

事實上，吳宗憲近幾次在節目開棚記者會上，確實時不時就提到想請辭節目，以及想交棒給「歐弟」歐漢聲，如今節目已確定停播，讓不少觀眾大嘆好可惜。

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