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民主保衛戰！ 呂秋遠高喊：勇敢去罷免

桃園市公民團體發起罷免桃市藍委活動。（聯合罷免團隊提供）桃園市公民團體發起罷免桃市藍委活動。（聯合罷免團隊提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民間團體近日如春筍般發動對不適立委進行全面大罷免，律師呂秋遠18日也在個人臉書發文表示：「我知道這是一場很難的民主保衛戰，甚至可能全軍覆沒，但是，寧鳴而死，不默而生，請在你的選區支持罷免、為罷免拉票。」他說：「我再也不要這樣的亡國感了！」

呂秋遠說，從30年前開始就有許多的機會投票，但從來沒有機會參與罷免，「細數我住過的地方，基隆，深藍、永和，深藍、文山，深藍、我爸，深藍，就像是活在藍色啤酒海裡。選都選不上，還說罷免？」

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他以目前戶籍所在地台北文山區，立委是國民黨賴士葆，「他在文山區擔任立委超過30年，要罷免成功，幾乎沒有可能，甚至有人這麼說，一旦罷免否決，未來3年內只能讓他予取予求了」，但是，呂秋遠為什麼還要參與第一階段連署？

呂秋遠表示：「這麼繼續放任這些白藍立委搞下去，台灣最好還有3年。」他說，統一發票對獎獎金，即將少了18.5億，你知道嗎？家電節能補助，總共96億，賴士葆也提案刪除，你知道嗎？租金補助、社會住宅的補助，被黃國昌提案，想刪除82億，你知道嗎？經濟部7成業務費被刪除，募資平台、信保基金補貼刪除，中小企業無以為繼，你知道嗎？公視預算一開始要被刪除23億，後來陳玉珍被藝文界譴責，國民黨團才改為2300萬，陳玉珍還覺得藝文界是要飯的，你知道嗎？性別平等教育預算，刪到只剩3000元，你知道嗎？文化幣被凍結減列1200萬元，你知道嗎？歌仔戲補助被刪除8400萬元，你知道嗎？

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不管如何，呂秋遠表示這場仗一定要進行，「請各位為了自己的荷包，讓政治惡鬥停止，也讓自己可以安心生活，勇敢的去罷免；這群立委已經碰觸到我們人民生活的底線，各行各業都在他們的報復範圍內，我不想再忍受了。」

呂秋遠臉書全文：

從30年前開始，就有許多的機會投票，但是從來沒有機會參與罷免。細數我住過的地方，基隆，深藍、永和，深藍、文山，深藍、我爸，深藍，就像是活在藍色啤酒海裡。選都選不上，還說罷免？
文山區的立委是賴士葆，他在文山區擔任立委超過30年，要罷免成功，幾乎沒有可能。甚至有人這麼說，一旦罷免否決，就未來三年內，就只能讓他予取予求了。我為什麼今天還要參與第一階段連署？
MD，這麼繼續放任這些白藍立委搞下去，台灣最好還有三年。
統一發票對獎獎金，即將少了18.5億，你知道嗎？
家電節能補助，總共96億，賴士葆也提案刪除，你知道嗎？
租金補助、社會住宅的補助，被黃國昌提案，想刪除82億，你知道嗎？
經濟部七成業務費被刪除，募資平台、信保基金補貼刪除，中小企業無以為繼，你知道嗎？
公視預算一開始要被刪除23億，後來陳玉珍被藝文界譴責，國民黨團才改為2300萬，陳玉珍還覺得藝文界是要飯的，你知道嗎？
性別平等教育預算，刪到只剩3000元，你知道嗎？
文化幣被凍結減列1200萬元，你知道嗎？
歌仔戲補助被刪除8400萬元，你知道嗎？
外交、國防預算要刪除，一般民眾非得要有戰爭才有感，沒關係。但是中研院研究經費、消防員頭盔、台鐵鐵軌安全、大學研究計畫等等，跟我們都息息相關，這些白藍立委到底是怎麼回事？要我們沒有消防安全、沒有學術研究預算、沒有鐵道更新預算，是這樣嗎？
刪除的預算，坦白說，與我個人的關係不大。我沒有用文化幣、沒有申請節能補助、太陽能裝置補助、我不是中研院員工或教授，我不是學校的專任教授、研究助理，我沒有申請青創貸款、我可以自己花錢看歌仔戲、買書，我不對統一發票、我不申請房屋租金補助、我沒有孩子在學校唸書，不擔心沒冷氣吹，我也可以捐錢給公共電視，都沒關係。
但是，其他民眾呢？
你們是在監督嗎？你們是在行使立委的合法合理職權嗎？張啟楷還說，立法院的餐費編列太低，一餐一百元不夠買麥當勞全餐呢！你們這群藍白立委，到底要把這個國家毀滅到什麼地步？
不管如何，這場仗一定要進行了。請各位為了自己的荷包，讓政治惡鬥停止，也讓自己可以安心生活，勇敢的去罷免。這群立委已經碰觸到我們人民生活的底線，各行各業都在他們的報復範圍內，我不想再忍受了。
我知道這是一場很難的民主保衛戰，甚至可能全軍覆沒，但是，寧鳴而死，不默而生，請在你的選區支持罷免、為罷免拉票。
我再也不要這樣的亡國感了！

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