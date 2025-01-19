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陳玉珍斥「丟掉要飯的碗」 朱宥勳不忍了怒反嗆

國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視基金會捐助經費23億的預算案，引發影劇圈和藝文界怒火，知名作家朱宥勳18日在臉書發文怒嗆陳玉珍：「講得好像我們貪得無厭一樣。」

朱宥勳表示，他人生第一次拿創作補助，是在2010年，當年他才22歲，向國藝會提交短篇小說集計畫，獲得24萬元補助，朱宥勳說：「那時最低時薪90多元，這24萬補助，對我來說簡直是天價，我可以1年多都不必打任何工，安心窩在宿舍裡面，把我想寫的書寫完。」因為當時最低薪資，1個月不到1.8萬。

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朱宥勳也想起那時的他，還只是一名即將上研究所學生，還沒出版自己的第一本書，當然也不是什麼名作家，「這筆24萬元的補助費，不只是給我生活費，更帶給我一重保障：只要我努力寫，哪怕我寫的東西不受市場青睞，至少這裡還有一條路。」

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接著朱宥勳點名陳玉珍，他說，那本國藝會補助小說集叫《堊觀》，是一本困難到他現在都會覺得「幹嘛這樣為難讀者」的後設小說，「從商業角度來說，那本書賣得並不好；從業界角度而言，也沒得什麼大獎」，並說如果讓陳玉珍來說，一定會覺得這就是一個來要飯的窮文人！
透過臉書發文，朱宥勳提醒陳玉珍：「一筆補助不只是換到一本書，還可能會換到一個繼續創作的人。」如果沒有這筆補助鼓勵，朱宥勳自認不會有勇氣，在畢業後立刻投入專職寫作，「如果沒有投入專職寫作，這15年來，我也沒辦法累積10幾本書、一個YT頻道。」

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發文中，朱宥勳坦言陳玉珍說對了「補助確實是賞創作者一口飯吃」，但說錯的是：「補助不是他鳴鼓攻之的導演楊力州那種等級的創作者在吃的，甚至也不是我這個不如楊力州導演的寫作人在吃的；我們出來為預算請命抗爭，不只是飲水思源，更是生怕水流斷在我們這一代手上。」

朱宥勳怒嗆陳玉珍：「你刪掉2025年的預算，影響的不是2025年，而可能是2035年、2040年的一整個創作者世代，正如同，你如果刪掉的是楊双子當年拿到的文化部補助，你刪掉的就會是2024年，華文世界第一個拿到美國國家書卷獎的創作者。」

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他說，自己早就不需要這一口飯了，但台灣下個世代、下下世代的年輕創作者，也許就差那一筆生活費、那一筆製作費，朱宥勳更難理解的是：「為什麼連這一毛都講得好像我們貪得無厭一樣。」

陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發影劇和藝文界怒火，17日她在臉書說明為何減列預算，並表示「立法委員審查預算為民把關是我們的天職，沒有好好監督，我才會愧對我的良心」；離島出版社總編何欣潔在臉書PO出對此事的個人看法，陳玉珍則在該則貼文下方以「丟掉那隻要飯的碗」為題開嗆「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起」，引發議論。

朱宥勳臉書全文：

我第一次拿創作補助，是2010年，那年我22歲。
我向國藝會提交了一個短篇小說集計畫，獲得了24萬元的補助。那時的最低時薪是九十多元，我還記得當時跑去清大的收發室打工，練到可以閉著眼睛把特定系所的信件，準確地丟進數十個格子裡。這24萬補助，對我來說簡直是天價——我可以一年多都不必打任何工，安心窩在宿舍裡面，把我想寫的書寫完。
24萬耶。那時的最低薪資，一個月也不到1.8萬。
那個時候，我還只是一名即將上研究所的學生，還沒出版自己的第一本書，當然也不是什麼名作家。
這筆24萬元的補助費，不只是給我生活費，更帶給我一重保障：只要我努力寫，哪怕我寫的東西不受市場青睞，至少這裡還有一條路。
那本國藝會補助的小說集，叫做《堊觀》，是一本困難到我現在都會覺得「幹嘛這樣為難讀者」的後設小說。從商業角度來說，那本書賣得並不好；從業界角度而言，也沒得什麼大獎。
如果讓陳玉珍來說，他一定會覺得，這就是一個來要飯的窮文人吧。
可是，他不會懂的事情是，一筆補助不只是換到一本書，還可能會換到一個「繼續創作的人」。如果沒有這一筆補助的鼓勵，我想我不會有勇氣，在畢業之後立刻投入專職寫作。如果沒有投入專職寫作，這十五年來，我也沒辦法累積十幾本書、一個yt頻道和其他一堆雜七雜八的東西。
我最後一次拿補助，是十年前的2016年。在那之後，我感覺我有了一定的信心跟資源，可以放掉補助這台「學步車」了。從那之後，我便不投補助，開始努力「跟市場拿錢」。我當然不是什麼銷量巨人，但只要能夠自給自足，我就覺得不該佔據補助資源，要把機會讓給更多，像當年的我一樣的新人。
所以，這幾年，所有上過我小說創作課的人，一定都知道，我會花整整兩堂課的時間，教大家怎麼寫補助企劃、幫學生審閱補助資料。小說的世界何其浩瀚，我完全可以用各種文本、理論和解析塞滿數十堂的課程，但我知道，只要學生繼續創作下去，他們遲早會學會該學的東西。最難的不是知識，而是「繼續創作下去」。
我能盡的微薄之力，就是讓他們知道，台灣的政府體制裡，至少有一個能夠幫助文學新人闖過第一關的補助機制。
陳玉珍說對了一半，也說錯了一半。
對的那一半是，沒錯，補助確實是賞創作者一口飯吃。
錯的那一半是，補助不是他鳴鼓攻之的楊力州導演那種等級的創作者在吃的，甚至也不是我這個不如楊力州導演的寫作人在吃的。
我們出來為預算請命抗爭，不只是飲水思源，更是生怕水流斷在我們這一代手上。
你刪掉2025年的預算，影響的不是2025年，而可能是2035年、2040年的一整個創作者世代。正如同，你如果刪掉的是楊双子當年拿到的文化部補助，你刪掉的就會是2024年，華文世界第一個拿到美國國家書卷獎的創作者。
我早就不需要這一口飯了，但是台灣下個世代、下下世代的年輕創作者，也許就差那一筆生活費、那一筆製作費。你得先把他們養壯養大了，他們才有氣力去面對殘酷的商業競爭。
就像你不會跟一個嬰兒說：喂，你給我自己去賺生活費，憑什麼要大人餵奶？任何人都知道，每一個嬰兒要是能夠好好長大，都有機會帶給你無限的驚喜與回報。
一個社會的文明程度，正取決於它有多少餘裕，去投資「暫時看起來沒用，但以後會有大效應的東西」。台灣並不窮，立委們大手一揮，砍掉的都是億來億去的經費。文化相關經費，根本只是九牛一毛。但正因如此，我更難理解，為什麼連這一毛都講得好像我們貪得無厭一樣。
這套道理，本不需要我寫這麼長的文章來說明的。早有一個很簡單的詞來描述，叫做「遠見」。只可惜，對很多文盲級立委來說，這個詞的筆畫似乎還是太多了。

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