陳玉珍斥「丟掉要飯的碗」 朱宥勳不忍了怒反嗆

我第一次拿創作補助，是2010年，那年我22歲。

我向國藝會提交了一個短篇小說集計畫，獲得了24萬元的補助。那時的最低時薪是九十多元，我還記得當時跑去清大的收發室打工，練到可以閉著眼睛把特定系所的信件，準確地丟進數十個格子裡。這24萬補助，對我來說簡直是天價——我可以一年多都不必打任何工，安心窩在宿舍裡面，把我想寫的書寫完。

24萬耶。那時的最低薪資，一個月也不到1.8萬。

那個時候，我還只是一名即將上研究所的學生，還沒出版自己的第一本書，當然也不是什麼名作家。

這筆24萬元的補助費，不只是給我生活費，更帶給我一重保障：只要我努力寫，哪怕我寫的東西不受市場青睞，至少這裡還有一條路。

那本國藝會補助的小說集，叫做《堊觀》，是一本困難到我現在都會覺得「幹嘛這樣為難讀者」的後設小說。從商業角度來說，那本書賣得並不好；從業界角度而言，也沒得什麼大獎。

如果讓陳玉珍來說，他一定會覺得，這就是一個來要飯的窮文人吧。

可是，他不會懂的事情是，一筆補助不只是換到一本書，還可能會換到一個「繼續創作的人」。如果沒有這一筆補助的鼓勵，我想我不會有勇氣，在畢業之後立刻投入專職寫作。如果沒有投入專職寫作，這十五年來，我也沒辦法累積十幾本書、一個yt頻道和其他一堆雜七雜八的東西。

我最後一次拿補助，是十年前的2016年。在那之後，我感覺我有了一定的信心跟資源，可以放掉補助這台「學步車」了。從那之後，我便不投補助，開始努力「跟市場拿錢」。我當然不是什麼銷量巨人，但只要能夠自給自足，我就覺得不該佔據補助資源，要把機會讓給更多，像當年的我一樣的新人。

所以，這幾年，所有上過我小說創作課的人，一定都知道，我會花整整兩堂課的時間，教大家怎麼寫補助企劃、幫學生審閱補助資料。小說的世界何其浩瀚，我完全可以用各種文本、理論和解析塞滿數十堂的課程，但我知道，只要學生繼續創作下去，他們遲早會學會該學的東西。最難的不是知識，而是「繼續創作下去」。

我能盡的微薄之力，就是讓他們知道，台灣的政府體制裡，至少有一個能夠幫助文學新人闖過第一關的補助機制。

陳玉珍說對了一半，也說錯了一半。

對的那一半是，沒錯，補助確實是賞創作者一口飯吃。

錯的那一半是，補助不是他鳴鼓攻之的楊力州導演那種等級的創作者在吃的，甚至也不是我這個不如楊力州導演的寫作人在吃的。

我們出來為預算請命抗爭，不只是飲水思源，更是生怕水流斷在我們這一代手上。

你刪掉2025年的預算，影響的不是2025年，而可能是2035年、2040年的一整個創作者世代。正如同，你如果刪掉的是楊双子當年拿到的文化部補助，你刪掉的就會是2024年，華文世界第一個拿到美國國家書卷獎的創作者。

我早就不需要這一口飯了，但是台灣下個世代、下下世代的年輕創作者，也許就差那一筆生活費、那一筆製作費。你得先把他們養壯養大了，他們才有氣力去面對殘酷的商業競爭。

就像你不會跟一個嬰兒說：喂，你給我自己去賺生活費，憑什麼要大人餵奶？任何人都知道，每一個嬰兒要是能夠好好長大，都有機會帶給你無限的驚喜與回報。

一個社會的文明程度，正取決於它有多少餘裕，去投資「暫時看起來沒用，但以後會有大效應的東西」。台灣並不窮，立委們大手一揮，砍掉的都是億來億去的經費。文化相關經費，根本只是九牛一毛。但正因如此，我更難理解，為什麼連這一毛都講得好像我們貪得無厭一樣。

這套道理，本不需要我寫這麼長的文章來說明的。早有一個很簡單的詞來描述，叫做「遠見」。只可惜，對很多文盲級立委來說，這個詞的筆畫似乎還是太多了。