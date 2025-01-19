阿信唱一半！突遭偷襲臉頰被狂親 真實反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天為了花東送暖，昨在花蓮舉辦第二天「2025 Just Love It！一路向東」演唱會，阿信唱完玉里站後，晚上又趕至東大門演出，力挺Energy的壓軸表演。

Energy在東大門站開唱，阿信驚喜現身。（相信音樂提供）

Energy擔任東大門場的壓軸，開場帶來超殺舞曲《Here I Am》、《二次西遊》，牛奶談到：「Energy過去從來沒在花蓮演出過，這是我們的第一次！」阿弟則分享：「這次我們一起坐火車到花蓮，感覺很像學生時代的校外教學，很有趣。」

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Energy在東大門站演出。（相信音樂提供）

當Energy唱到壓軸嗨歌《星期五晚上》，阿信也從玉里趕場到東大門登台，有趣的是，Toro直接搭上阿信的肩，就像高雄場的嘉賓國璽一樣，突襲親上了阿信的臉頰，引爆滿場粉絲的尖叫。

再次被偷襲的阿信，在台上燦笑看著Toro，更帥氣地一起跳著舞步，最後大夥嗨喊「現在是星期六晚上」，演出結束Energy與阿信也在台上溫暖相互擁抱。

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