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娛樂 電視

祖雄揪1歲混血萌女拍全家福 佳娜辣爆「深V到肚臍」豪乳畢現

祖雄當爸1年，開心與前世情人「內內」拍親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄當爸1年，開心與前世情人「內內」拍親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞籍男星祖雄與烏克蘭籍的佳娜過去為砲友關係，兩人感情昇華為愛情，前年更攜手步入婚姻，女兒「內內」昨（18日）滿週歲，夫妻倆帶著混血愛女拍攝慶生寫真，佳娜產後迅速回復火辣身材，穿上璀璨金色玫瑰花串短禮服，胸前深V辣開直到肚臍，豪乳、長腿畢現，好身材一覽無遺，整體造型惹火性感。

祖雄當爸1年，開心與前世情人「內內」拍親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄當爸1年，開心與前世情人「內內」拍親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

祖雄日前帶著妻女進攝影棚拍照紀念，此次的全家福寫真，以「寶寶慶生」為主題，只見女兒「內內」穿著雪白婚紗小禮服，猶如芭比娃娃，祖雄父愛噴發說：「女兒眉形弧度大，做表情時常常一副驚訝臉，天真模樣超萌。」

祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

談到妻子與女兒，祖雄有妻女萬事足，他充滿感恩說：「去年的這個時候，佳娜辛苦的從產房生下這個可愛的寶寶，從她的第一聲哭聲開始，我們就一直在努力學習當好的父母。」也感謝女兒內內給他們機會，可以一起陪伴她成長，讓三口之家變得很溫馨、很多愛。

祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）祖雄、佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）佳娜帶著女兒「內內」拍攝親子寫真。（J2 Plus婚紗攝影提供）

祖雄當爸後，個性變得更加溫柔了，他說：「每次聽到內內開口叫爸爸媽媽，我們的內心都融化了，內內是一個很黏人很喜歡抱抱，同時也很溫柔的女孩，每天晚上都要抱著我們睡覺，感恩我們的家有這樣的天使，爸爸媽媽永遠愛你，祝你生日快樂。」

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