媽媽狂要錢快被逼瘋！孫生吐苦水釣出何妤玟自曝：我媽用罵的討錢

孫生（左）被媽媽狂要錢大吐苦水，何妤玟（右）也自曝遇同樣狀況。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」成員孫生昨（17）發文大吐苦水，透露媽媽不斷向他要錢，讓他相當無奈，貼文也意外釣出女星何妤玟訴苦「我也是」，更自曝媽媽會用罵的方式討錢。

孫生的母親因為罹患精神疾病，經常忍不住偷竊，因此多次進出監獄，孫生昨日在社群平台Threads發文透露母親近況表示，「我媽一直來要錢，我快瘋了。剛給完又來剛給完又來⋯」坦言多次嘗試不給，但最終又會心軟失敗，讓他忍不住感嘆，「原生家庭真的很重要，很頭痛，暈倒…」

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貼文曝光後，引起不少網友討論，並給予孫生建議，其中更意外釣出何妤玟自曝有一樣的狀況，「我媽也是啊，而且我媽要錢還不是用求的，她是用罵的」，讓網友留言關心，「用罵的也太…」、「可以蒐證聲請保護令哦，如果不給錢就有言語汙辱恐嚇辱罵等，這也算家暴的一種」、「妳媽把妳當什麼了？太可憐了！」

孫生發文透露被媽媽反覆要錢，何妤玟則自曝被媽媽用罵的討錢。（翻攝自Threads）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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