王力宏出手了！遭冒充名義「騙錢財」 火速報警抓不肖人士

王力宏近日遭不肖人士冒充名義向粉絲詐財。（資料照，西東音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王力宏在歌壇以R&B與嘻哈音樂曲風見長，輔以饒舌、爵士樂、電子舞曲等不同元素，曾9度入圍、成功擒下2屆金曲獎最佳華語男歌手獎，如今順利挺過離婚風波，演藝工作也逐漸回溫。沒想到，王力宏近日遭不肖人士冒充公司名義向粉絲詐財，公司也隨即發出聲明捍衛權益並報警處理。

王力宏近來行程滿檔，今年適逢出道30周年，除了有望推出全新音樂作品，也宣告將啟動全新巡演，首站將於3月在中國南昌舉辦，讓大批歌迷已迫不及待準備搶票。豈料，王力宏在中國上海的公司「西東音樂」近日發出聲明，稱遭不法份子冒充公司名義，採取發送速遞（快遞）、掃二維碼（QR Code）進群、安排任務「聽歌返現」等形式騙取受害人信任，指使下載不明App後騙取錢財。

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王力宏透過工作室發出聲明。（翻攝自微博）

「西東音樂」表示，目前公司方已針對事件向中國警方報警，盼能盡快將不肖人士繩之以法，也特別呼籲王力宏的歌迷們要提高警覺，並小心保護個人資料及財產慎防上當。此外，「西東音樂」再三強調，公司方不會以任何形式向歌迷們收取錢財，也叮嚀歌迷們通過正規管道購買演唱會門票。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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