《夜市王》花蓮東大門比賽「交通受阻」硬拚 感動敵隊主委：很有韌性

「南機場夜市」管委會會長林督欽（右）與東大門夜市的管委會小助手黃家明今一同受訪。（緯來提供）

〔記者林欣穎／高雄報導〕緯來美食競賽綜藝《夜市王》今（18）日在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，由台北南機場夜市對決花蓮東大門夜市，稍早兩個夜市的主委代表林督欽、黃家明受訪，林督欽表示真心希望東大門能夠拿下冠軍，認為東大門夜市特別到台北比賽相當辛苦、交通還曾受阻，大讚東大門韌性十足，一番話也讓黃家明感動地送上擁抱：「老大哥謝謝你！」

「南機場夜市」管委會會長林督欽與東大門夜市的管委會小助手黃家明今一同受訪，兩人透過比賽培養出好交情，林督欽表示第一次把台北美食搬到高雄，但不是為了要跟高雄在地美食比拚，「就是把夜市的SOP做好，衛生安全最重要！」

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「南機場夜市」管委會會長林督欽（右）與東大門夜市的管委會小助手黃家明今一同受訪。（緯來提供）

黃家明則說對比賽有信心，之前阿達爆料南機場這次只派二軍，黃家明笑回：「他派二軍我們今天才有機會阿」，林督欽坦言內心很希望是東大門拿下冠軍，直呼東大門在比賽期間，花蓮通往北部、南部的交通都曾經斷掉受阻，黃家明更親自下場出賽，林督欽大讚東大門夜市韌性十足，「這跟我們南機場夜市精神很像，也是打拚幾十年，（我們）有沒有得獎不重要，能跟花蓮交流比較重要。」

《夜市王》決賽擠滿人潮。（緯來提供）

黃家明坦言近年地震的關係觀光客銳減，希望能透過這個比賽把花蓮當地美食介紹給更多民眾，「希望藉由這次機會，重新振興花蓮。」而節目播出後東大門景氣回溫，保守業績成長五成，南機場夜市營業額則約暴漲2、3倍。

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