傳金珉禧當小三又懷孕 導演正宮回應了

南韓女星金珉禧與已婚導演洪常秀傳出婚外情。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲南韓女星金珉禧與已婚導演洪常秀傳出婚外情，兩人於2016年被韓國媒體爆料，導演洪常秀的年紀甚至大金珉禧22歲，在洪常秀未離婚的狀態下，他們的不倫戀至今已長達近10年。

根據韓媒《Dispatch》近日的報導，發現金珉禧已在幾個月前懷孕，預計孩子將在今年出生，她與洪常秀還被拍到一起去婦產科做產檢，洪常秀甚至為了照顧懷孕的金珉禧，搬離與正宮的原住所。

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金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）

金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）

對此，韓國媒體《K-Star News》也發出洪尚秀妻子的回應，她僅是淡淡地回應完全不知道此事，並感謝告知，其餘的沒有再多說。消息一出，金珉禧與洪常秀遭網友狂酸：「是該有多缺德才可以談不倫戀那麼久？一個當小三的還能那麼高調」、「背著妻子亂搞，那導演也不是什麼好人」。

根據了解，金敏喜與洪尚秀不倫戀曝光後，兩人不但沒有收斂，還越愛越高調，經常一起出席國外的頒獎典禮；如今又多了「懷孕」一事，讓不少韓國網友感到氣憤，封金敏喜為「最不受祝福的影后」，直呼她很厚臉皮，兩人的幸福是用正宮的痛苦換來的。

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