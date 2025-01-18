晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傳金珉禧當小三又懷孕 導演正宮回應了

南韓女星金珉禧與已婚導演洪常秀傳出婚外情。（翻攝自微博）南韓女星金珉禧與已婚導演洪常秀傳出婚外情。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲南韓女星金珉禧與已婚導演洪常秀傳出婚外情，兩人於2016年被韓國媒體爆料，導演洪常秀的年紀甚至大金珉禧22歲，在洪常秀未離婚的狀態下，他們的不倫戀至今已長達近10年。

根據韓媒《Dispatch》近日的報導，發現金珉禧已在幾個月前懷孕，預計孩子將在今年出生，她與洪常秀還被拍到一起去婦產科做產檢，洪常秀甚至為了照顧懷孕的金珉禧，搬離與正宮的原住所。

金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）

金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）金珉禧與洪常秀被南韓媒體《Dispatch》拍到一起外出。（翻攝自《Dispatch》X）

對此，韓國媒體《K-Star News》也發出洪尚秀妻子的回應，她僅是淡淡地回應完全不知道此事，並感謝告知，其餘的沒有再多說。消息一出，金珉禧與洪常秀遭網友狂酸：「是該有多缺德才可以談不倫戀那麼久？一個當小三的還能那麼高調」、「背著妻子亂搞，那導演也不是什麼好人」。

根據了解，金敏喜與洪尚秀不倫戀曝光後，兩人不但沒有收斂，還越愛越高調，經常一起出席國外的頒獎典禮；如今又多了「懷孕」一事，讓不少韓國網友感到氣憤，封金敏喜為「最不受祝福的影后」，直呼她很厚臉皮，兩人的幸福是用正宮的痛苦換來的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中