G-Dragon撞衫小樂私服流出 設計師是「台灣之光」

韓流天王G-Dragon與「小樂」吳思賢的私服曝光。（翻攝網路）





〔記者陽昕翰／台北報導〕韓流天王G-Dragon權志龍舉手投足都是粉絲矚目的焦點，近來他與推出新歌《好久不見》的「小樂」吳思賢意外撞衫，身上的印花褲其實是來自台灣設計師品牌APUJAN，讓人看了眼睛一亮。

對此，設計師詹朴開心表示：「這組睡衣的靈感來自於團隊往返不同城市的飛行經驗，長褲使用聚酯纖維的印花布料，方便坐臥，也讓長途旅行更自在舒服。」

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對於台韓雙帥紛紛穿上自己設計的服飾，詹朴接著說：「小樂一直都是我們品牌的好友，每次的合作都非常亮眼又突出，也很感謝GD總是可以穿搭地如此好看又自然！」

其實這是設計師詹朴2017年受到長榮航空邀請，特別打造的新款機上衣，以主題「三萬五千英呎上的彼端」為靈感，打造一系列具有品牌辨識度的專屬睡衣。

詹朴談到：「很開心也很榮幸，其實這是2017年的作品了，這幾年偶爾都還是會在不同的地方看到有人穿著，我自己也曾在捷運上看過很多次。」直呼衣服被人穿上身才會被賦予新的生命，看到都還是很感動。

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