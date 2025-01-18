晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

G-Dragon撞衫小樂私服流出 設計師是「台灣之光」

G-Dragon撞衫小樂私服流出 設計師是「台灣之光」韓流天王G-Dragon與「小樂」吳思賢的私服曝光。（翻攝網路）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓流天王G-Dragon權志龍舉手投足都是粉絲矚目的焦點，近來他與推出新歌《好久不見》的「小樂」吳思賢意外撞衫，身上的印花褲其實是來自台灣設計師品牌APUJAN，讓人看了眼睛一亮。

對此，設計師詹朴開心表示：「這組睡衣的靈感來自於團隊往返不同城市的飛行經驗，長褲使用聚酯纖維的印花布料，方便坐臥，也讓長途旅行更自在舒服。」

對於台韓雙帥紛紛穿上自己設計的服飾，詹朴接著說：「小樂一直都是我們品牌的好友，每次的合作都非常亮眼又突出，也很感謝GD總是可以穿搭地如此好看又自然！」

其實這是設計師詹朴2017年受到長榮航空邀請，特別打造的新款機上衣，以主題「三萬五千英呎上的彼端」為靈感，打造一系列具有品牌辨識度的專屬睡衣。

詹朴談到：「很開心也很榮幸，其實這是2017年的作品了，這幾年偶爾都還是會在不同的地方看到有人穿著，我自己也曾在捷運上看過很多次。」直呼衣服被人穿上身才會被賦予新的生命，看到都還是很感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中