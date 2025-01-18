1.8億成交！電影《小鬼當家》豪宅售出 麥考利克金也曾想買

《小鬼當家》中的豪宅位於美國伊利諾州，最近以550萬美元出售。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《小鬼當家》中的256坪豪宅經過易主後，去年5月再度上架開售，近期順利以550萬美元（約台幣1.8億元）成交。

由麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的電影《小鬼當家》（Home Alone）在1990年上映，紅遍全球，片中麥考利克金的家其實位於美國伊利諾州溫內特卡，這間5房6衛的豪宅在去年5月釋出出售消息，經過7個月之後，在同年12月成交。

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《小鬼當家》在1990年上映，紅遍全球。（達志影像）

不過內部經過大翻修，2018年還擴建，電影中的壁紙、紅地毯全已拆除，已煥然一新，不但有健身房、小型電影院，甚至還有籃球場，口袋不夠深恐怕是買不起。其實麥考利克金過去曾笑說自己也有點想買這間房子，不過他沒打算要住，只是希望能夠打造成一個讓影迷朝聖重溫的地方。

豪宅中已看不到《小鬼當家》中的花紋壁紙，圖為麥考利克金。（達志影像）

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