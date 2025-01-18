晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1.8億成交！電影《小鬼當家》豪宅售出 麥考利克金也曾想買

《小鬼當家》中的豪宅位於美國伊利諾州，最近以550萬美元出售。（達志影像）《小鬼當家》中的豪宅位於美國伊利諾州，最近以550萬美元出售。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《小鬼當家》中的256坪豪宅經過易主後，去年5月再度上架開售，近期順利以550萬美元（約台幣1.8億元）成交。

由麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的電影《小鬼當家》（Home Alone）在1990年上映，紅遍全球，片中麥考利克金的家其實位於美國伊利諾州溫內特卡，這間5房6衛的豪宅在去年5月釋出出售消息，經過7個月之後，在同年12月成交。

《小鬼當家》在1990年上映，紅遍全球。（達志影像）《小鬼當家》在1990年上映，紅遍全球。（達志影像）

不過內部經過大翻修，2018年還擴建，電影中的壁紙、紅地毯全已拆除，已煥然一新，不但有健身房、小型電影院，甚至還有籃球場，口袋不夠深恐怕是買不起。其實麥考利克金過去曾笑說自己也有點想買這間房子，不過他沒打算要住，只是希望能夠打造成一個讓影迷朝聖重溫的地方。

豪宅中已看不到《小鬼當家》中的花紋壁紙，圖為麥考利克金。（達志影像）豪宅中已看不到《小鬼當家》中的花紋壁紙，圖為麥考利克金。（達志影像）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中