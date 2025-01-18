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「神之乳」小宵虎南雪地解放豪乳 網暈爛：好大的雪球

小宵虎南有著「神之乳」的稱號。（翻攝自IG）小宵虎南有著「神之乳」的稱號。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲日本AV女優小宵虎南擁有精緻甜美臉蛋，再加上H極傲人上圍，有著「神之乳」的稱號，不過她在去年無預警宣布引退，令不少老司機感到不捨，但仍經常在社群分享火辣身材，日前就曬出在雪地穿著3點式比基尼的辣照，掀起熱議。

小宵虎南在雪地裡解放火辣身材。（翻攝自IG）小宵虎南在雪地裡解放火辣身材。（翻攝自IG）

小宵虎南在IG分享2張雪地辣照，可見她放下一頭夢幻粉紫色長髮，頭戴白色毛帽，腳踩絨毛雪靴，身上僅穿著一套純白比基尼，外搭藍色羽絨外套滑落露出絕美肩線，渾圓雙峰及深邃事業線全被看光，大方展現纖細小蠻腰和修長美腿，火辣身材與身後的一片冰天雪地形成強烈對比，性感程度破表。

照片曝光後，令大批粉絲鼻血直流，「看起來好冷，不要感冒，但好可愛」、「謝謝你在寒冷的天氣穿著比基尼辛苦了」、「好大的雪球！」、「天氣這麼冷竟然還有辣照可以看！」、「冷的好熱」。

事實上，小宵虎南自2023年中就開始積極轉型，專注開創個人品牌及經營YT頻道，在去年10月底時，就被發現退追自家片商社群，事務所官網的女優名單中也不見她的名字，後續官方證實小宵虎南將以不同身分出現在螢光幕前，令不少老司機心碎。

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