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西門町「出租女友」陪單身狗過年搞定長輩！ 辣妹IG被神出了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日有網友在台北西門町逛街時，驚見2位衣著清涼的辣妹正在擺地攤，值得關注的是，她們所提供的服務十分特別，其中包括「看電影+晚餐約會」、「除夕年夜飯」、「走春服務」等等，如今這兩位正妹的IG也被網友挖出。

西門町驚見地攤女友。（翻攝自Dcard）西門町驚見地攤女友。（翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard發文，指出自己和朋友逛西門町時，發現一個奇妙的活動，有兩個辣妹在路上擺地攤，標榜自己是「地攤女友」，服務內容和標價相當清楚。從照片可見，兩名女子提供的服務包刮，看電影、愛的抱抱、飛吻...等等。

有趣的是，她們也提供走春及春節牌局陪打的服務，還特別強調「紅包需對分」及「打牌贏算自己的，輸了算雇主的」，讓網友笑呼，「太貼心了」，不過，也有網友發現，女子身上和看板都有特定廠商的LOGO，因此認為這應該是廠商的廣告活動和業配文。

消息一出，引起網友熱烈討論，這2名辣妹IG也被神出，左邊黑髮辣妹綽號為「花花」、右邊金髮辣妹暱稱「篠芭餒」，2位辣妹追蹤數皆破萬人，平常都會分享大尺度照片，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

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