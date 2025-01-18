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娛樂 最新消息

12強賽台灣隊球員分享奪冠秘密武器 陳冠宇曝曾用過「粉紅手套」

陳冠宇擔任《鞋來開箱》來賓。（TVBS提供）陳冠宇擔任《鞋來開箱》來賓。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕棒球12強賽台灣隊成員陳冠宇日前受邀TVBS網路節目《鞋來開箱》擔任來賓，他帶來爭戰球場的國旗配色釘鞋、實戰手套、12強冠軍獎牌，以及「無敵星星」吊飾。訪談過程中，陳冠宇除了自曝手套顏色對自己投球成績有著關鍵影響，擁有大食量的他，面對殘酷二選一的「麵食誘惑vs.統一獅球員郭俊麟」，也不負網友期待，大方選擇螢幕CP！

陳冠宇分享身為投手對手套選擇的考量，花絮中也提到手套顏色對自己投球成績影響很大，「以前（手套）都會用一些很奇怪的顏色，結果投不好，粉紅色有用過，結果投超爛的。」回想這勁爆的顏色選擇，他自己也忍不住笑出來。

陳冠宇上節目分享爭戰球場的國旗配色釘鞋、實戰手套、12強冠軍獎牌，以及「無敵星星」吊飾。（TVBS提供）陳冠宇上節目分享爭戰球場的國旗配色釘鞋、實戰手套、12強冠軍獎牌，以及「無敵星星」吊飾。（TVBS提供）

陳冠宇說到有一年投球成績不佳，所以找上了算命師，對方除了算出手套要以暗色為主，當時染一頭亞麻綠的他，還被說髮色跟面相不太合。陳冠宇聽到算命師勸告，立馬就將頭髮染回黑色，結果隔一年球就投得就很順，這段故事也讓主持人張良瑜聽了嘖嘖稱奇。

去年底奪下首勝的12強棒球賽中，「無敵星星」吊飾也被球迷視為奪冠秘密武器之一。陳冠宇這次也帶來這款吊飾，並還原當時球隊確定晉級冠軍賽時，後勤團隊在東京跑了六、七家店才買齊所有球員教練的數量。無敵星星經過媒體大量曝光後，也被台灣球迷瘋狂掃貨，後來包括陳冠宇自己，以及待在東京的郭俊麟，跑好多家店也都已經買不到了，可見球迷的驚人行動力。

同時，陳冠宇也提到這顆星星帶給他的意義，「當下的Moment是需要帶著一顆無敵星星，我們每個人都有一條命去衝，就算犧牲掉也沒關係，後面還有很多星星可以保護著你。」談到這場熱血沸騰的比賽，依舊令他十分感動。

被球迷戲稱「最閃CP」組合的陳冠宇及統一獅投手郭俊麟，兩人除了一起經歷近14年的國際賽場征戰，場外的甜膩互動更是球迷津津樂道的話題。

擁有巨大食量的陳冠宇，先前遭郭俊麟爆料吃拉麵一次能吃上六坨麵，而這次殘酷二選一題目便以兩個最愛「六坨拉麵vs.郭俊麟」直球對決。陳冠宇面對題目立馬陷入選擇困難，幾經思考後竟捨棄麵食誘惑，大方選擇郭俊麟，讓不少人看了直呼「果然是真愛」。

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