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娛樂 最新消息

最崩壞童星！殺人遭判17年 淪「10大外逃要犯」至今還在逃

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期台灣演藝圈動盪，男星李威捲入去年（2024）發生的精舍殺人案，二度以證人身分遭北檢約談，歌手邱軍則疑似酒駕撞死人，且肇事逃逸，種種案件引起輿論譁然，也讓曾出演《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸再次被提起，他21歲因殺人被判17年，至今仍在逃亡，甚至去年被列為「10大重刑外逃要犯」。

童星王欣逸。（翻攝自臉書）童星王欣逸。（翻攝自臉書）

王欣逸以偶像劇《海豚灣戀人》中飾演達達」一角走紅，然而，他於2016年7月參與鬥毆事件，持西瓜刀、球棒毆打曲姓少年的頭部致死，一審被判刑15年，二審加重刑期改判刑17年，三審17年定讞。不料，他在交保期間逃亡上海，於2021年8月25日遭到通緝。

最高檢察署2024年公布「10大重刑外逃要犯」名單，王欣逸名列其中：「判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。」

回顧王欣逸從可愛童星到誤入歧途，與其童年經歷大有關聯，他曾在《康熙來了》透露，讀書時期因童星身分，時常遭到同學霸凌，還因此交不到朋友。

王欣逸曾登上《康熙來了》。（翻攝自臉書）王欣逸曾登上《康熙來了》。（翻攝自臉書）

據悉，在一直照顧他的奶奶病逝後，王欣逸受到打擊便性情大變加入幫派，上高中後也因曠課太多，讀了一年就辦理休學，更是參與多起暴力事件，如今淪為10大重刑外逃人犯，令人唏噓。

王欣逸2024被列為「10大重刑外逃要犯」。（資料照，最高檢提供）王欣逸2024被列為「10大重刑外逃要犯」。（資料照，最高檢提供）

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