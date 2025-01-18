陳國華原諒肇逃騎士「不求償」 曝兒傷況：全家心力交瘁

陳國華與Ivy的國中兒子16日在公車站前被機車撞上。 （資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂製作人陳國華與Ivy的國中兒子，16日晚間約7點半時，在公車站前被機車撞上，且對方還肇事逃逸，讓他氣得PO文怒斥，經過警方調查，肇事者已被找到；陳國華今（18日）於臉書分享，事件後續處理方式，決定不求償醫藥費，但希望對方捐款給公益團體。

事件回顧：陳國華、Ivy國中兒「車禍急送醫」 怒控騎士肇逃：能心安嗎

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陳國華昨天於臉書撰文指出，1月16日晚上7點半左右，國二的兒子剛公車，就被一部急竄的摩托車撞飛，而騎士也倒地，但是這位騎士並未查看傷者，而馬上肇事逃逸，讓他不忍質問，「請問你肇事逃逸你能心安嗎？」而新北市警方昨天連繫上涉嫌肇事逃逸的蘇姓騎士。

陳國華。（資料照）

陳國華今天再度在臉書發文指出，自己與此次事件的肇事者談過後，對方深感懊悔，願意承擔一切責任，並對傷者來做補償，同時態度誠懇請求原諒，他、妻子與孩子討論後，考量肇事者的實際情況，決定不會對其做醫藥費以及任何的求償，不過，希望對方捐款給公益團體幫助他人，當作此次事件的收尾。

陳國華強調，肇事逃逸的公訴責任，對方需自己面對，「祝願他受的傷能早日痊癒，並允諾給予他相關的藥物治療，讓此事圓滿！」

此外，陳國華透露，這件事件發生後全家人心力交瘁，夫妻倆幾乎沒有闔眼，一方面要處理法律責任，一方面擔心孩子的傷勢實在疲累，尤其對IVY相當不捨。目前孩子的傷勢除了驚嚇程度過大以外，其他傷勢都在控制之內，一段時間後應能康復，感謝各界關注。

陳國華貼文。（翻攝自臉書）

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