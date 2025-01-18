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娛樂 最新消息

天王天后不發片也中槍！藍委喊凍音樂人預算 她不忍跳出發聲

壞特 ?te。（資料照；記者陳逸寬攝）壞特 ?te。（資料照；記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民黨提案刪除文化部補助公視的預算，引爆民眾及許多影視工作者的怒火，其實現在就連歌手都有事，有藍委提案凍結文化部台幣2000萬要補助音樂產業的預算，讓曾獲金曲獎新人的壞特?te不滿跳出發聲。

有國民黨立委提案凍結補助音樂產業的預算，原因包括台灣對流行音樂產業的支持不比韓國少，然而年輕世代卻對華語音樂很陌生，比較願意購買韓國流行音樂專輯；更指出許多華語歌手多年沒有發行專輯，讓許久沒發片的天王、天后躺著也中槍。

對此，曾獲金曲獎的壞特 ?te昨晚率先發聲，提到這幾年因為有文化部音樂補助的支持，才能有辦法以獨立音樂人的身份全職走到今天。

壞特 ?te表示，「如今看到立法委員以各種荒謬的原因提案刪減預算，看到真的覺得很難過。」她認為藝術應該是政府要花更大的心力去支持，「藝術雖然不是日常的必需品，但藝術會影響人的心靈，文化，是代表社會的樣貌，請委員們深思。」

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