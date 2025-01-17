韓團M.O.N.T拜早年！中肯祝福台粉：做少事賺大錢

M.O.N.T的成員BITSAEON（左起）、NARACHAN、RODA感謝台粉支持。（ONINN ASIA提供）



〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團M.O.N.T分別明天（18日）下午2點、7點於三創CLAPPER STUDIO演出，他們今天受訪先向大家拜個早年，並用中文提醒大家注意感冒，還搞笑送上祝福，「做最少的事，賺最多的錢！」

M.O.N.T由NARACHAN、RODA、BITSAEON組成，因參加節目《Peak Time》走紅，再次來台，BITSAEON想吃牛肉麵，RODA則愛雞排，不過臭豆腐、皮蛋先不要，而NARACHAN接受香菜，想挑戰花生捲冰淇淋。

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M.O.N.T的成員BITSAEON（左起）、NARACHAN、RODA來台先與大家拜個早年。（ONINN ASIA提供）

今年1月6日是M.O.N.T成軍6週年，當天與粉絲們一起度過，那天行程結束後也互相交換「辛苦了」的眼神。BITSAEON則感性的說，6年前還沒有機會來台北，2023年參加了《Peak Time》之後才能與台粉見面。NARACHAN自嘲6年來變老了，BITSAEON為了新專輯穿回制服，笑說一點也不尷尬。

適逢農曆新年，BITSAEON會發紅包給晚輩們，笑說已經過了拿紅包的年紀，NARACHAN也說，「現在如果還拿錢，會被打背教訓」。聊到過年回憶，曾住在山東青島的Roda表示，自己不會打麻將，BITSAEON會打韓國傳統的花牌，也不諱言會小賭賺零用錢，NARACHAN則是會踢毽子、打畫片及陀螺等。

3人異口同聲發願，新年新希望是能常常來台灣，不但每次出專輯都能來宣傳，也能站上更大的舞台上演出。

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

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