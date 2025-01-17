假交友真詐騙！「雪乳戰神」郭鬼鬼力挺打詐：我也被盜過照

去年攔阻績效92件的中國信託西台南分行郭玉珠（左二）經理分享成功攔阻的案例。（警方提供）

〔記者王捷／台南報導〕南警察昨日召開記者會，公布去年詐欺案件數據及態樣，統計詐騙模式、年齡、職業，還請知名網紅「郭鬼鬼」宣傳，她自稱許多性感照多次遭詐欺集團盜用照片，以假交友、色情應召等名義騙取遊戲點數及投資款，提醒民眾小心受騙。

南警今天宣布詐騙績效，攔阻金額約12億元，查緝提領熱點車手方面，去年總提領次數達13383次，成功查緝1535人到案，另查獲詐欺集團152件、1261人，並查扣不法所得土地17筆、車輛6輛、現金8360萬元。

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南警統計的詐欺模式前三名，分別為假投資占23.77%、假網拍占12.89%、解除分期付款占11.89%。被害人年齡層以24歲至49歲占59.97%最多，其次為23歲以下占18.60%、50歲至64歲占15.58%、65歲以上占5.85%。

職業分布中，以基層技術工及勞力工占14.78%居首，服務業人員占13.77%，專業技術人員占13.63%，學生族群占12.49%，無業者占8.73%。行政區域方面，受理數以永康區274件最多，安南區153件次之，東區128件位居第三，提醒市民多加留意。

去年攔阻績效92件的中國信託西台南分行，郭玉珠經理代表出席，分享成功攔阻民眾臨櫃匯款或提款的案例，並提醒市民若LINE對話對象教你規避銀行關懷提問，一定是騙局。

去年攔阻績效92件的中國信託西台南分行郭玉珠（左二）經理分享成功攔阻的案例。（警方提供）

網紅「郭鬼鬼」也現身說法，指出詐欺集團常盜用其高顏值形象，冒用其照片進行「色情應召詐財」、誘騙男性民眾購買遊戲點數或Apple Card，或假交友投資詐財手法，臉書、IG或Threads帳號絕不會主動私訊要求加好友或購買點數，更不會以股票老師助理名義介紹投資，追蹤網紅請認明藍勾認證帳號才是官方經營。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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