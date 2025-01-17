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娛樂 最新消息

柯佳嬿生日缺席 施柏宇巧妙「1訊息」貼心避開數字秘密

施柏宇（左）、林思宇出席跑鞋活動。（記者陳奕全攝）施柏宇（左）、林思宇出席跑鞋活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕施柏宇和柯佳嬿合作《想見你》，好交情延續至今，柯佳嬿日前40歲生日，同劇演員幾乎到齊，連當兵的許光漢都到場慶生，卻唯獨不見施柏宇，他今和林思宇出席運動品牌活動時解釋自己因工作無法出席，但有傳訊息巧妙祝賀「20X2快樂」，貼心不直接點破女人的年齡數字，柯佳嬿則回他：「好快喔，一轉眼就認識6年！」

28歲的他外表凍齡，今現身時相較之前消瘦許多，他說是為了演出學生所需，都靠跑步跟重訓達標，跑步平均可以跑10k，每天半小時左右，為減重增加了有氧運動，在電影《夏日最後的秘密》再度飾演高中生，之後還有電影會演大學生，他笑說：「希望能一路演學生演到30歲。」

施柏宇（左）、林思宇出席跑鞋活動。（記者陳奕全攝）施柏宇（左）、林思宇出席跑鞋活動。（記者陳奕全攝）

有趣的是，施柏宇在活動上先說柯佳嬿是「柯姐」，後來改口「柯仙」，但卻不斷稱比他大5歲的林思宇是「姐」，讓林思宇哭笑不得，先是搭著施柏宇肩膀，苦口婆心對他說：「弟，不要再叫我姐了。」後來她表示會越來越習慣年齡，「畢竟我在新作品已經演別人的阿姨。」看來頗為坦然。

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