《3D肉蒲團》豔星藍心妍罕現身 曝家世顯赫形象大轉變

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》女主角「鐵玉香」的藍燕，現名為藍心妍。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2011年在香港上映的三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》當時創下超過4千萬港幣（約新台幣1.7億元）好成績，當時飾演女主角「鐵玉香」的藍燕（現名為藍心妍）也受到矚目。雖然藍心妍在戲裡有許多裸露、大膽表演，但拍完此片後，便漸漸淡出香港影壇，往中國發展。近來藍心妍罕見曝光，她的顯赫家世也曝光。

藍心妍（左）在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》有許多大膽演出。（星島日報提供）

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藍心妍淡出香港影壇後，便往中國網路電影發展。（星島日報提供）

38歲的藍心妍現在主力放在拍攝網路電影，她翻拍過大導演徐克武俠片《新龍門客棧》改頭換面成《新龍門客棧之英雄覺醒》自己擔任主角客棧老闆娘「金鑲玉」，當時仍未褪下性感形象。

38歲的藍心妍在新作當中飾演女警。（星島日報提供）

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藍心妍的父親其實身分是法官。（星島日報提供）

稍早藍心妍在社群上發文，分享了一系列自己穿上警服的劇照，只見她一改過往的性感嬌豔，全身散發出颯爽氣息。身材火辣的她，就算換上警察制服，也能窺見好身材。藍心妍透露，這身警服裝扮是她在網路電影《生死爆破》中的角色造型，她還透露自己的父親是公檢法審判長法官，並開玩笑說：「我多次飾演警察，也算女承父業」。

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