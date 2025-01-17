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中山美穗遺作！松岡昌宏日劇致敬 片尾彩蛋惹哭粉絲

松岡昌宏（右）在《男扮女裝家政婦》中向中山美穗致敬。（friDay影音提供）松岡昌宏（右）在《男扮女裝家政婦》中向中山美穗致敬。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由松岡昌宏主演的冬季檔日劇 《男扮女裝家政婦》邁入第7季，除了主打「將以世界最快的速度為您打掃」的口號，首集特別來賓由去年底意外過世的資深女星中山美穗演出，松岡昌宏也以「三田園薰」的角色在最後特別向她致意，送上一朵花，片尾打上「感謝中山美穗」，看哭不少粉絲。不過致敬片尾的部分，僅有日本國內播出。

松岡昌宏主演的日劇《男扮女裝家政婦》邁入第7季。（friDay影音提供 ）松岡昌宏主演的日劇《男扮女裝家政婦》邁入第7季。（friDay影音提供 ）

《男扮女裝家政婦》描述隸屬於「結家政婦介紹所」的三田園薫（松岡昌宏 飾），實際上並不是「家政婦」，而是男扮女裝的「家政夫」。他神出鬼沒往來不同的雇主家中，除了料理三餐、洗濯衣物、打掃環境之外，也替雇主解決各式各樣的家庭問題，揭開深藏的祕密與矛盾，同時以其高超清潔技能解決問題，以及實用家事教學；而第7季的宣傳口號相當吸睛，喊出「將以世界最快的速度為您打掃」，海報主視覺的三田園更與獵豹在非洲草原上競速，相當吸睛。

中山美穗出現在《男扮女裝家政婦》第一集當中，令粉絲相當不捨。（friDay影音提供）中山美穗出現在《男扮女裝家政婦》第一集當中，令粉絲相當不捨。（friDay影音提供）

首集邀請中山美穗擔任特別來賓，這也是中山美穗的遺作之一，與吉田榮作攜手上演時隔35年的禁忌初戀故事，劇情更暗藏驚人的反轉，中山美穗在劇中甚至挑戰水手服造型，網友紛紛留言：「看到中山美穗的演出感動到哭」、「水手服造型讓我回憶滿滿」、「看到美穗出場都要哭了」。而松岡昌宏曾在2018年於TOKIO的節目中，表明「我的粉絲資歷已經32年了」，當時甚至告白：「我進演藝圈就是為了要跟中山美穗結婚！」這次合作雖然是實現夢想，但突如其來的意外也讓觀眾感到惋惜。

日劇《男扮女裝家政婦》是中山美穗的遺作之一。（friDay影音提供）日劇《男扮女裝家政婦》是中山美穗的遺作之一。（friDay影音提供）

工作滿檔的松岡昌宏私底下也是個料理高手，日前他在個人YouTube頻道分享「松岡男子漢料理」，俐落刀工和帥氣的做菜身影，影片中他豪邁地說，「要做幾道菜都難不倒我！」一週下廚五次的他也透露，享受做菜的樂趣，更喜歡與朋友分享美食。《男扮女裝家政婦》第7季已於friDay影音每週三跟播。

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