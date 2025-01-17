是元介當人夫首露面！被問生子「霸氣1句話」全場讚翻

音樂劇《火神的眼淚》宣告記者會；王為（左起）、楊大正、方宥心、周家寬、羅美玲、是元介。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕是元介元旦當天分享成為人夫喜訊，指出和經紀人去年520登記結婚，他今出席音樂劇《火神的眼淚》記者會，算是宣布成為人夫後首露面，人逢喜事精神爽，擋不住新婚喜悅，他甜蜜分享婚後生活沒有太多改變，唯一有變化的是2人稱呼，他從名字改叫「老婆」，提到第一次說，「老婆我要出門了」非常感動。

被問到是否舉辦婚宴，他表示沒有規劃，但正在籌備家宴，因為姓「是」的人很少，宴客也不會太大場。但對於生小孩子進度，是元介雙方家人沒給生子壓力，霸氣喊：「老婆娶進門不是為了生小孩。」全場對於他的回應立刻鼓掌。

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王為（左起）、是元介、楊大正、方宥心。（記者陳奕全攝）

倒是今年農曆過年，是他第一次體驗「陪老婆回娘家」，他當場詢問眾演員感覺如何？楊大正妙語回：「會塞車，車票要先買！」算是頗經驗老道，讓是元介笑說透過這次《火神的眼淚》與多位已婚演員合作，可以在劇場學習夫妻生存之道，

是元介原本就是歌手出身，卻是出道以來首次挑戰音樂劇，他透露演出決心，「我每次都在台下看音樂劇演員，覺得很厲害，一直希望能挑戰。我之前在戲劇上經常演好人，現在終於可以演一個機車的科長。我對演戲不擔心，但因為很久沒唱，這幾天都在家裡練唱，現在要把唱歌感覺找回來。」劇團總監黃致凱笑說，「這次要撕毀他形象」。

音樂劇《火神的眼淚》宣告記者會；王為（左起）、楊大正、方宥心、周家寬、羅美玲、是元介。（記者陳奕全攝）

另外，方宥心回憶自己對《火神的眼淚》影集情有獨鍾，曾經許願參與類似的職人劇作品，「這次能加入音樂劇是圓夢。」之前就耳聞作曲家王希文的歌曲難度高，坦言花很多時間練習。她與楊大正、羅美玲曾多次合作，再次攜手默契十足。她特別感謝羅美玲暖心之舉，「有次因為場地冷，羅美玲塞給我兩個暖暖包，那句『不可能你的手冰成這樣』讓我印象深刻！」《火神的眼淚》音樂劇將於4月27日起在北中南三地巡迴演出，購票詳洽TixFun。

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