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娛樂 最新消息

陳冠希發火了！7歲愛女遭冷血譏諷 肉搜酸民「公布臉照嗆爆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國南加州山區野火肆虐釀嚴重災情，除了有不少好萊塢名人的豪宅受到波及，陳冠希15日證實7歲愛女也遭殃，所就讀的學校已被無情野火燒毀，呼籲社會大眾幫忙捐善款重建校園。 沒想到卻有酸民出言嘲諷：「你應得的！」針對如此落井下石，陳冠希氣憤難平並展開肉搜，甚至要求對方所任職的大學不該繼續聘用。

陳冠希不滿7歲愛女遭冷血嘲諷，暴走肉搜酸民正臉並曝光身分。（本報資料照）陳冠希不滿7歲愛女遭冷血嘲諷，暴走肉搜酸民正臉並曝光身分。（本報資料照）

陳冠希15日公開表示女兒Alaia的學校在此次野火肆虐中被燒毀，他為此也拉下臉向外界祈求，「我請求你們、我所有的支持者來捐款。」網友們紛紛給予關心，不過卻也好奇詢問：「兄弟，你已經是百萬富翁，光你一人之力就可以建10所學校。」見此，陳冠希則回應：「我已經捐錢了，這是學校提議家長們可以幫忙宣傳，你可以不用捐錢，但可以獻上關心。」

沒想到，卻有冷血酸民趁機落井下石譏諷：「這是你應得的！」陳冠希聞訊後隨即暴走並怒譙：「他X的是怎麼樣的人會在現實中說出這種話？」不僅如此，他甚至肉搜到對方的正臉照，並公佈在自己的IG限時動態氣嗆：「以免大家感到困惑，這就是在我請求大家捐款重建我女兒學校文章下方，說出學校被燒毀是『應得的』之人；沒有孩子應該承受這種悲劇，這種人太可怕了」。

仍在氣頭上的陳冠希，接著點名德克薩斯州A&M大學（Texas A&M University）不該雇用這種人，「有人知道德克薩斯州A&M大學的校長是誰嗎？麻煩告訴他你們雇用了一個認為學校被燒毀是罪有應得的人。」豈料，陳冠希仍未善罷甘休，也將該酸民的妻子正面照公開，繼續開轟：「你看起來像受過教育，但你其實是個白癡！」

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