男星「被鱷魚緊跟」嚇破膽！驚悚畫面曝：很怕死

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台綜藝實境節目《廣告START》由6位「廣告實習生」吳怡霈、宇珊、董仔、「八弟」蕭志瑋、視網膜、Leo王進行一連串廣告製作挑戰，這次廣告實習生董仔與八弟來到新竹的動物園與昆蟲館，動物園導覽員詹益正問董仔跟八弟有沒有聽過老虎的叫聲，兩人異口同聲「母老虎」，董仔隨即一秒「母老虎」上身，「你怎麼沒洗澡？你怎麼還沒洗澡就直接躺床上？跪下！」八弟忍不住讚嘆：「看到沒有，真正的母老虎！」有趣對話逗得導覽員眉開眼笑。

陳鴻（左起）、阿龐、董仔與八弟到新竹，接下推廣昆蟲館的任務。（公視台語台提供）

委託人指派這次任務是推廣昆蟲館，除了找來特派員阿龐，還有型男主廚始祖陳鴻，近年鮮少出現在綜藝節目的陳鴻這次不教烹飪，而是跟董仔一起為爬蟲類動物準備晚餐，陳鴻卻一口接一口地吃起來，過程中昆蟲館工作人員喵喵老師提醒果皮都要丟掉，陳鴻邊吃邊備料，卻順手把果皮直接丟進餐盒裡，讓董仔又好氣又好笑地對陳鴻說：「就跟你說不要了，你耳朵有打開嗎？」陳鴻自嘲：「我年紀大了，我有時候反應會比較慢。」讓現場笑成一片。

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當大家在昆蟲館看到巨大的緬甸蟒，嚇得往後退，有過上山下海主持經驗的八弟，自告奮勇將蟒蛇掛在身上，「牠真的很大隻又很重，而且牠算很溫馴不會咬人，其實大部分動物不會主動攻擊，我們人類要跟動物學習如何相處。」當大膽的八弟要近距離面對鱷魚時，仍會心驚膽戰。

八弟下水清洗鱷魚的家，洗到一半落荒而逃，因為想到妻兒就突然很怕死。（公視台語台提供）

八弟和阿龐被指派要下水清洗鱷魚的家，兩人再三確認，「怎麼可能？確定這真的可以？不會被咬嗎？」嚇破膽的兩人開始互相推託，最後由猜拳猜輸的八弟下去，「我真的好害怕！」阿龐安慰道，「沒關係，咬第一次會怕，咬第二次就習慣了。」在專業的工作人員賽賽老師陪同下，八弟開始下水清洗，但鱷魚一看到八弟，反而很想靠近跟他玩，八弟卻落荒而逃：「我好想下班，好恐怖，我剛才一直人生跑馬燈！」在外面等待的阿龐也很忐忑：「說實在的，我不應該笑你，我剛剛頭一轉，我在你眼裡看到驚恐，真的很怕。」八弟坦言很緊張，在裡面也沒地方可以逃，「一想到老婆與剛出生的兒子，我突然變得很怕死，體驗一次就好了。」

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