震撼彈！張學友台灣開唱狂飆12場 場次曝光改採實名制開賣

張學友今年確定回到台灣舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張學友回來了！「歌神」兌現與台灣歌迷的承諾，今年3月確定帶著「張學友60+世界巡迴演唱會」唱回台灣，將在台北小巨蛋及高雄巨蛋舉辦12場的演唱會。

今年春天，歌神帶著一樣的熱情與天籟回來了！由中國信託冠名贊助的「2025 張學友60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」，3月28日至30日，連續3天在高雄巨蛋演出，緊接著4月4日至6日、4月11日至13日，連續兩個週末移師台北小巨蛋繼續開唱，還有去年因為生病補辦的場次，是在4月18至20日，總共有12場的演唱會。

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歌神張學友將在台灣舉辦12場演唱會，門票預計年後開賣。（超級圓頂提供）

去年張學友因病不得已緊急停辦了3場演出，對此歌神再次為取消演出而為大家帶來的不便致歉，並對手持當天取消場門票等待至今的歌迷朋友表示衷心感謝，將全力以赴把演唱會做好以答謝大家的支持和耐心等待。

主辦單位超級圓頂決定的補辦場次安排如下：原 2024/6/7（五）場次，平移至4/18（五）補辦；原2024/6/8（六）場次，平移至4/19（六）補辦；原2024/6/9（日）場次，平移4/20（日）補辦。持有2024/6/7～9日場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。

張學友不只在台北小巨蛋開唱，高雄巨蛋也有3場演出。（超級圓頂提供）

為了盡最大可能讓期待張學友演出已久的歌迷可以以票面價格買到門票，主辦單位決定高雄站3場及台北6場新場次的門票將採「實名制方式」售票，開賣時間與票價敬請關注主辦單位超級圓頂FB粉絲頁和IG，搶票時間預計在年後公開。

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